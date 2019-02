Golf, PGA Tour 2019: Genesis Open martoriato dalle pessime condizioni climatiche. Secondo round interrotto con Thomas e Scott al comando

Il Genesis Open (montepremi 7,4 milioni di dollari) è ancora ostaggio di sospensioni dovute alle pessime condizioni climatiche che imperversano sul Riviera Country Club di Pacific Palisades (California, Stati Uniti). La seconda sessione è stata sospesa per oscurità nel bel mezzo del secondo round, con nessuno degli attesi protagonisti riusciti nell’impresa di completare le 18 buche. I protagonisti del PGA Tour sono dunque chiamati agli straordinari in questo weekend californiano, con un doppio turno da concludere a tutti i costi nella giornata di sabato.

Difficile dunque valutare una reale classifica, che vede al comando con lo score di -10 l’americano Justin Thomas e l’australiano Adam Scott. Il primo ha completato 12 buche, mentre l’oceanico appena una in meno. -9 e terza piazza per lo statunitense J.B. Holmes (9 buche), mentre al quarto posto con -7 seguono i connazionali Luke List (15 buche) e Jordan Spieth. Quest’ultimo non ha neppure saggiato i prati del Riviera Country Club nel venerdì californiano. -6 per l’americano Kevin Bradley (13 buche), mentre a chiudere la top ten troviamo un nutrito gruppo di golfisti con lo score di -5 tra i quali segnaliamo lo spagnolo Jon Rahm (13 buche). Nel primo pomeriggio italiano si cercherà di completare la seconda tornata, per poi iniziare subito con la terza nel tentativo di rimettere l’ordine di gioco nelle consuetudinarie tabelle di marcia.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock/Masuti