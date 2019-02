Sport in tv oggi (mercoledì 27 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 27 febbraio, sarà un’altra giornata ricca di sport: i Mondiali di sci nordico vedranno le qualificazioni e finale femminili del salto con gli sci e la 15 km tc dello sci di fondo maschile. In serata spicca la Coppa Italia di calcio, le coppe europee della pallavolo maschile e femminile e della pallanuoto maschile e lo start dei Mondiali di ciclismo su pista.

Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, venerdì 22 febbraio:

01:05 TENNIS – ATP 500 Acapulco Nick KYRGIOS (AUS) vs Andreas SEPPI (ITA) – SUPERTENNIS

03:00 TENNIS – ATP 500 Acapulco Rafael NADAL (ESP) vs Mischa ZVEREV (GER) – SUPERTENNIS

05:00 TENNIS – ATP 500 Acapulco Tennys SANDGREN (USA) vs David FERRER (ESP) – SUPERTENNIS

06.00 SOLLEVAMENTO PESI – Coppa del Mondo Fuzhou

07.45 TIRO A SEGNO – Coppa del Mondo Nuova Delhi Finale 10m carabina mista diretta streaming su ISSF TV

08.00 TIRO CON L’ARCO – Europei Indoor

09:00 F1 – Test Barcellona 2, seconda giornata

10.45 TIRO A SEGNO – Coppa del Mondo Nuova Delhi Finale 10m pistola mista diretta streaming su ISSF TV

11:00 TENNIS – ATP 500 Dubai Kei NISHIKORI (JPN) vs Hubert HURKACZ (POL) – SUPERTENNIS

11.30 CICLISMO – UAE Tour

13:00 TENNIS – ATP 500 Dubai Gael MONFILS (FRA) vs Marcos BAGHDATIS (CYP) – SUPERTENNIS

13:00 CALCIO FEMMINILE – Cyprus Cup 2019, Messico-Italia

13.00 CICLISMO SU PISTA – Mondiali Pruszkow, sessione pomeridiana

14:00 SCI DI FONDO – Mondiali Seefeld, 15 km tc maschile – diretta tv su Rai Sport + HD ed Eurosport, streaming su Rai Play ed Eurosport Player

15.00 SALTO CON GLI SCI – Mondiali Seefeld, qualificazioni femminili HS109

16:00 SALTO CON GLI SCI – Mondiali Seefeld, HS109 femminile – diretta tv su Rai Sport + HD ed Eurosport, streaming su Rai Play ed Eurosport Player

16.00 TIRO A VOLO – Qatar Open Finale Double Trap

16:00 TENNIS – ATP 500 Dubai Fernando VERDASCO (ESP) vs Roger FEDERER (SUI) – SUPERTENNIS

17:45 TENNIS – ATP 500 Dubai Borna CORIC (CRO) or Jiri VESELY (CZE) vs Tomas BERDYCH (CZE) – SUPERTENNIS

18:00 VOLLEY – Champions League, Karlovarsko-Modena

18.00 CICLISMO SU PISTA – Mondiali Pruszkow, sessione serale

18.00 PENTATHLON MODERNO – World Cup Il Cairo, qualificazioni femminili

18:30 TENNIS – ATP 250 Sao Paulo – SUPERTENNIS

19.00 SQUASH – Mondiali

19:00 PALLANUOTO – Champions League 2019: Eger-Pro Recco diretta tv su SkySportArena, streaming su Sky Go

19.00 PALLANUOTO – Champions League 2019: Spandau-BPM Sport Management diretta tv su Eurosport 2, streaming su Eurosport Player

20:00 VOLLEY FEMMINILE – Challenge Cup: semifinale d’andata, Le Cannet-Monza

20:30 VOLLEY – Champions League: Civitanova-Zaksa

20.30 VOLLEY – Champions League: Perugia-Arkas Izmir

20.30 VOLLEY – Challenge Cup: semifinale d’andata, Monza-Lisbona

20.30 PALLANUOTO – Champions League, AN Brescia-Barceloneta diretta tv su Eurosport 2, streaming su Eurosport Player

20.30 PALLANUOTO – Euro Cup, Ortigia-Marsiglia diretta tv su RaiSport+HD, streaming su Rai Play

20:30 TENNIS – ATP 250 Sao Paulo – SUPERTENNIS

21:00 CALCIO – Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta diretta tv su Rai 1 e Rai 1 HD, diretta streaming su Rai Play

23:00 TENNIS – WTA Acapulco – SUPERTENNIS

