Marcell Jacobs non si nasconde: “Voglio vincere un altro oro a Parigi 2024”

L’appuntamento è fissato per il 18 maggio. In occasione dello Sprint Festival di Roma, vedremo in azione Marcell Jacobs. Il bi-campione olimpico di Tokyo disputerà la sua prima gara del 2024 in Italia e le attese non mancano. Presso lo Stadio dei Marmi, Jacobs sarà tra le grandi attrazioni del meeting romano, reduce dall’uscita di Jacksonville a livello individuale e dalle World Relays disputate dalla 4×100. Nella giornata di ieri, Marcell ha testato la nuova pista, recentemente ristrutturata e che servirà anche da warm-up area durante gli Europei in programma dal 7 al 12 giugno nella Città Eterna.

L’atleta azzurro si sta preparando al meglio possibile per essere pronto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, passando per la rassegna continentale nella Capitale, considerando come tappe di passaggio anche quelle del 28 maggio a Ostrava (Repubblica Ceca) e del 30 maggio a Oslo (Norvegia). L’ambizione è quella di confermare l’oro a Cinque Cerchi nella gara regina per eccellenza.

“Ammetto che è tanta la responsabilità di arrivare da campione in carica“, ha dichiarato Jacobs dopo i test con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI allo Stadio dei Marmi. “Ma darò tutto me stesso. Solo due atleti hanno vinto due ori consecutivi nei 100 e lavoro per quello, non mi nascondo. Quando vinci un’Olimpiade su di te ci sono tante aspettative. Dopo l’oro di Tokyo avrei voluto lavorare di più a livello mentale di quanto non facessi già prima, ma mi sono un po’ perso. Ora voglio riconquistare quel titolo” (Fonte: ANSA).

100 metri che non hanno un vero padrone secondo l’azzurro: “In questo momento non c’è un vero numero 1 per dire che a Parigi vincerà sicuramente, nessuno ha corso veramente forte. Tutti stanno lavorando al massimo per arrivare in Francia nelle migliori condizioni“. A conclusione, un pensiero al suo compagno e amico di Nazionale, Gianmarco Tamberi, nominato portabandiera della spedizione tricolore a Parigi insieme alla schermitrice Arianna Errigo: “Chi meglio di lui per i risultati ottenuti e per il suo modo di essere capitano? Io mi metto in lista per la prossima Olimpiade“.