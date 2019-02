Atletica, Europei Indoor 2019: i convocati dell’Italia, Tamberi guida 27 azzurri

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per gli Europei Indoor 2019 che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Ben 27 azzurri saranno protagonisti nell’evento più importante della stagione al coperto, a guidare la pattuglia sarà Gianmarco Tamberi che si presenta col miglior accredito (2.32) e che è tra i grandi favoriti per le medaglie nel salto in alto. Possono puntare a un risultato di rilievo anche Claudio Stecchi (5.78 nel salto con l’asta) e Marcell Jacobs (8.05 nel lungo), attenzione nel triplo dove l’eterno Fabrizio Donato difenderà l’argento e dove Simone Forte si presenta con un rilevante 16.76. Da non dimenticare Alessia Trost ed Elena Vallortigara che nell’alto possono piazzare la zampata nel momento giusto. Di seguito tutti i convocati dell’Italia per gli Europei Indoor, assente Filippo Tortu come già dichiarato da tempo.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI INDOOR:

Uomini/Men (14)



400m – 4×400 Michele TRICCA G.A. Fiamme Gialle

800m Simone BARONTINI S.E.F. Stamura Ancona

60hs Lorenzo PERINI C.S. Aeronautica Mil.

Alto Gianmarco TAMBERI G.A. Fiamme Gialle

Asta Claudio M. STECCHI G.A. Fiamme Gialle

Lungo Lamont Marcell JACOBS G.S. Fiamme Oro Padova

Triplo Tobia BOCCHI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Triplo Fabrizio DONATO G.A. Fiamme Gialle

Triplo Simone FORTE G.A. Fiamme Gialle

Peso Leonardo FABBRI C.S. Aeronautica Mil. / Atl. Firenze Marathon S.S.

4×400 Vladimir ACETI G.A. Fiamme Gialle / Atl. Vis Nova Giussano

Mattia CASARICO G.S. Bernatese

Giuseppe LEONARDI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Brayan LOPEZ Athletic Club 96 Alperia

Donne/Women (13)



400m – 4×400 Ayomide FOLORUNSO G.S. Fiamme Oro Padova

400m – 4×400 Raphaela B. LUKUDO C.S. Esercito

3000m Margherita MAGNANI G.A. Fiamme Gialle

60hs Luminosa BOGLIOLO Cus Genova

Alto Alessia TROST G.A. Fiamme Gialle

Alto Elena VALLORTIGARA C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Asta Sonia MALAVISI G.A. Fiamme Gialle

Lungo Laura STRATI Atl. Vicentina

Lungo Tania VICENZINO C.S. Esercito

4×400 Chiara BAZZONI C.S. Esercito

Rebecca BORGA G.A. Fiamme Gialle / Atl. Biotekna Marcon

Marta MILANI C.S. Esercito

Virginia TROIANI

Foto: FIDAL/Colombo