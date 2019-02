Atletica, Campionati italiani invernali di lanci: dodicesimo titolo italiano per Marco Lingua! Bene Visca e Jemai

A Lucca si è svolta la prima delle due giornate di gara dei Campionati italiani invernali di lanci. 18 titoli in palio per tre categorie diverse: assoluti, promesse e giovanile (juniores+allievi). Questo weekend è particolarmente importante perché in base ai risultati ottenuti verrà definita la squadra azzurra che parteciperà all’incontro internazionale under 23 Italia-Francia (2 marzo ad Ancona) e alla Coppa Europa di Samorin (9-10 marzo in Slovacchia). Le gare di oggi sono state condizionate dal forte vento e dalle basse temperature.

Martello assoluti uomini

La sfida tra Marco Lingua e Simone Falloni era aperta. Ad aggiudicarsi la gara è stato il 40enne piemontese, finalista ai Mondiali 2017, che ha conquistato il 12esimo tricolore della sua carriera lanciando l’attrezzo a 73.56 metri (stagionale). Simone Falloni si è classificato secondo (71.02), a completare il podio Giacomo Proserpio (70.52).

Martello assolute donne

Il podio del martello assoluto donne è stato monopolizzato da tre ragazze ancora promesse. Ad aggiudicarsi il quarto titolo italiano consecutivo, tra estate ed inverno, è stata Sara Fantini che con 65.87 metri non è andata lontano dallo stagionale. Il podio è stato completato dalla classe ’99 Cecilia Desideri (58.68) e dalla classe ’97 Agata Gremi (56.40).

Martello promesse uomini

Giacomo Proserpio (70.52), già bronzo tra gli assoluti, ha letteralmente dominato la gara infliggendo un distacco abissale ai più giovani Gregory Falconi (60.55) e Nicolas Brighenti (56.39).

Martello giovanile uomini

Giorgio Olivieri è per la seconda volta consecutiva campione italiano invernale nel martello giovanile. L’atleta del Team Atletica Marche ha dovuto aspettare l’ultimo turno di lanci per poter scagliare il martello a 75.70 metri. È stata battaglia per gli altri due gradini del podio, Davide Pirolo si è classificato secondo migliorando il suo personale (62.91), Gregorio Giorgis ha agguantato la terza posizione con un lancio da 61.05 metri.

Martello giovanile donne

La prima gara della giornata è stata vinta a sorpresa da Isabella Martinis. La 18enne della Malignani Libertas ha realizzato la seconda miglior misura della carriera (55.39), dietro di lei si è piazzata la favorita della viglia Rachele Mori, l’atleta classe ’03, al primo anno da allieva, si conferma sopra i cinquantacinque metri (55.19). Terzo gradino del podio per Elisa Foresta (51,81).

Giavellotto assolute donne

Ci si aspettava molto dallo scontro diretto tra Sara Jemai e Zhara Bani. A spuntarla per la terza volta consecutiva tra estate ed inverno è stata la 26enne lombarda che ha vinto la gara con un lancio da 56.54 metri. Zhara Bani e Sara Zabarino concludono la gara con la stessa misura (54.13): l’atleta delle Fiamme Azzurre ha una seconda misura migliore (54.13 contro 52.30) e sale sul secondo gradino del podio.

Giavellotto promesse donne

Ad aggiudicarsi la gara è stata la terza classificata tra le assolute, Sara Zabarino che con il nuovo personale (54.13) ha battuto Luisa Sinigaglia (48.43) e Elisa Lobascio (42.80)

Giavellotto giovanile donne

Non delude le aspettative la vice-campionessa europea juniores Carolina Visca. L’atleta delle Fiamme Gialle ha vinto la gara realizzando la terza misura mondiale stagionale (56.59) tra le under 20, a poco più di un metro dal primato italiano juniores. Il podio è stato completato da Federica Botter (48.78) e da Margherita Regonaschi (45.64).

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fidal/Colombo