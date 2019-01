Volley, Champions League 2019: Modena travolta in Polonia, lo ZAKSA di Gardini vince 3-1 e inguaia i Canarini

Modena crolla nella bolgia dell’Azoty e viene sconfitta dallo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle per 3-1 (22-25; 26-24; 25-21; 25-22) nel match valido per la quarta giornata della Champions League 2019 di volley maschile. I Canarini hanno perso nettamente in Polonia contro la compagine guidata da Andrea Gardini, gli uomini di Julio Velasco non sono mai riusciti a fare il loro gioco e hanno avuto la peggio in uno scontro diretto fondamentale per il loro futuro nella massima competizione continentale. Ora gli emiliani sono stati agganciati dagli avversari odierni al secondo posto in classifica e la qualificazione ai quarti di finale si fa più difficile visto che alla fase a eliminazione diretta accederanno solo le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde (la Pool B sembra ormai essere in mano a Civitanova che stasera affronterà il modesto Karlovarsko, una vittoria per 3-0 garantirebbe la qualificazione alla Lube).

Modena ha brillato nel primo set, mettendosi in mostra in attacco e comportandosi al meglio in difesa. A quel punto qualcosa si è però inceppato, gli ospiti hanno fallito un set-point nella seconda frazione mentre i padroni di casa hanno preso fiducia e si sono involati verso il successo in 101 minuti di gioco. Prestazione strepitosa dell’opposto Lukasz Kaczmarek che ha sostituito l’infortunato Sam Deroo e ha giganteggiato mettendo a segno 25 punti (71% in attacco) risultando estremamente preciso in ogni frangente. Il palleggiatore Benjamin Toniutti si è affidato ripetutamente al polacco ma anche al solido schiacciatore Rafal Szymura (17, 3 aces) affiancato da Aleksander Sliwka (12), bene anche i centrali Lukasz Wisniewski (8) e Tomasz Kalembka (5) che ha rimpiazzato l’acciaccato Bieniek dalla metà della seconda frazione. Modena si è affidata ripetutamente al martello Bartosz Bednorz (19 punti), l’opposto Ivan Zaytsev ha brillato nel primo set ma poi ha commesso degli errori importanti (22 punti, 4 muri, 3 aces), doppia cifra anche per lo schiacciatore Tine Urnaut (11).

Nel primo set Modena scappa via grazie a tre aces consecutivi di Zaytsev (7-4), Bednorz si fa sentire con un paio di attacchi di sostanza (14-11) ma i padroni di casa rimangono sempre in scia. Sul 22-22 arrivano in successione il primo tempo di Holt, il muro di Bednorz e una sassata di Zaytsev.

Punto a punto nel secondo set, Sliwka regala il 23-22 allo Zaksa ma Modena si guadagna un set-point col muro di Anzani. Qui sale in cattedra Kaczmarek: lungolinea, muro su Urnaut e poi Zaytsev sbaglia l’attacco finale.

I ragazzi di Gardini guadagnano un break nel terzo parziale con una stoccata di Szymura (9-7), non mollano mai il doppio vantaggio. Sul 20-19 poi Modena crolla totalmente: pipe di Sliwka, ace di Wisniewski, sassata di Szymura e non c’è più nulla da fare.

I Canarini escono dal campo nel quarto, riescono a rimanere a contatto fino al 22-21 ma poi un nuovo patatrac: primo tempo di Wisniewski, errore di Rossini e Urnaut in ricezione, Zaytsev stampato da Szymura e poi il meritato ace di Kaczmarek che vale la vittoria.

CLASSIFICA POOL B: Civitanova 3 vittorie (9 punti)*, ZAKSA 2 vittorie (6 punti), Modena 2 vittorie (6 punti), Karlovarsko 0 vittorie (0 punti)*. *= stasera (ore 20.30) Civitanova-Karlovarsko.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo