Taekwondo, Cyprus Open 2019: a Larnaca inizia la stagione, diversi azzurri possono ambire al podio

Questo fine settimana inizierà la nuova stagione del taekwondo a Larnaca, che ospiterà da venerdì 1 a domenica 3 febbraio il Cyprus Open 2019. Si tratta di un torneo di categoria G1, che servirà agli atleti per ritrovare il ritmo gara, ma anche per ottenere punti preziosi per il ranking. Il programma delle gare prevede venerdì i Cadetti, sabato gli Junior ed infine domenica ci sarà il gran finale con i Senior.

Nella massima categoria diversi azzurri potranno ambire al podio. Partiamo dai -58 kg dove Antonio Flecca cercherà di sfruttare la sua esperienza nei grandi eventi per iniziare bene la stagione e mettersi alle spalle l’ultima non esaltante. Nei -74 kg il giovane Simone Alessio è pronto a continuare il suo percorso di crescita e tornare sul podio in un torno Open dopo i due terzi posti dello scorso anno. Ambizioni importanti anche nei -80 kg per Roberto Botta, atleta con un palmares molto importante e che partirà tra i favoriti per la vittoria in questa gara.

In ambito femminile i riflettori saranno invece puntati su Sofia Zampetti nei -46 kg. La 17enne azzurra nella scorsa stagione ha fatto il salto di categoria e dopo i tanti risultati ottenuti a livello giovanile, ha saputo imporsi subito tra i Senior, salendo sul podio al Riga Open e conquistando il titolo italiano. Per lei questa potrebbe essere l’occasione giusta per essere nuovamente protagonista.

Foto: Fita