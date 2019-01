Snowboardcross, Mondiali 2019: Emanuel Perathoner domina le qualificazioni! Avanzano anche gli altri tre azzurri

Emanuel Perathoner domina le qualificazioni ai Mondiali di snowboardcross, scattati oggi a Solitude (USA). Il 32enne azzurro, vincitore dell’ultima gara di Coppa del Mondo a Cervinia, inizia alla grande questa rassegna iridata, timbrando il miglior tempo nella prima run, conclusa in 1:04.19. Alle sue spalle si piazzano lo statunitense Mick Dierdorff a 77 centesimi, il tedesco Paul Berg a 82 e lo spagnolo Lucas Eguibar a 97, gli unici tre atleti che riescono a contenere sotto il secondo il distacco da Perathoner.

Qualificati invece dopo la seconda run gli altri tre azzurri in gara. Omar Visintin dopo una prima run opaca in 1:07.17, ha trovato buone sensazioni nella seconda, realizzando il tempo di 1:05.55 e chiudendo così in 18ma posizione con 1.36 di distacco dal compagno di squadra. Più lontani invece Michele Godino e Fabio Cordi, rispettivamente 29° a 2.50 e 31° a 2.68. Le finali si disputeranno domani alle 19.00 ora italiana.

