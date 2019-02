LIVE Snowboardcross, Mondiali 2019 in DIRETTA: Moioli, Brutto, Gallina e Perathoner in semifinale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali dei Mondiali 2019 di snowboardcross a Solitude (USA). Subito grandi emozioni in questa rassegna iridata con l’Italia che potrà ambire alle medaglie in entrambe le gare. Al maschile Emanuel Perathoner, vincitore dell’ultima gara di Coppa del Mondo a Cervinia, ha dominato le qualificazioni di ieri ed ora è pronto a dimostrare nuovamente la sua forza e salire sul podio. Pronto ad essere protagonista anche Omar Visintin, mentre Michele Godino e Fabio Cordi proveranno a stupire. In campo femminile i riflettori saranno puntati sulla campionessa olimpica Michela Moioli, che andrà a caccia del primo titolo iridato della carriera. Cercheranno di lasciare il segno anche Sofia Belingheri, Raffaella Brutto e Francesca Gallina.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle finali dei Mondiali 2019 di snowboardcross: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 19.00. Buon divertimento!

19.52 Ora le semifinali femminili. Nella prima le nostre Michela Moioli e Raffaella Brutto andranno a caccia della finale contro la ceca Eva Samkova e contro la statunitense Lindsey Jacobellis.

19.51 Dunque Emanuel Perathoner è l’unico italiano in semifinale.

19.51 Dierdoff domina dall’inizio alla fine, Douschan riesce a contenere gli attacchi di Bozzolo.

19.49 Ora l’ultimo quarto di finale: lo statunitense Mick Dierdoff, l’austriaco Hanno Douschan, il francese Loan Bozzolo, l’austriaco Alessandro Haemmerle.

19.47 Berg e Vedder vanno via insieme fin da subito e passano agevolmente in semifinale. Lo statunitense batte il tedesco per cinque centesimi, Momono terzo e Takahara quarto dopo un errore iniziale.

19.46 Ora il terzo quarto di finale: il tedesco Paul Berg, lo statunitense Jake Vedder, i giapponesi Yoshiki Takahara e Shinya Momono.

19.44 Tarroch cade malamente sulle strutture iniziali, Eguibar scappa via tallonato da Brochu e i due volano in semifinale. Clamorosamente eliminato Pullin.

19.43 Ora il secondo quarto di finale: lo spagnolo Lucas Eguibar, l’australiano Alex Pullin, l’andorrano Lluis Marin Tarroch, il canadese Baptiste Brochu.

19.42 INDEMONIATOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! PERATHONER IN SEMIFINALEEEEEEE! Dominio totale! L’azzurro è quarto dopo le strutture iniziali, poi pennella due curve da urlo, sorpassa tutti e si invola tranquillo verso il traguardo. L’azzurro avanza con Beckhaus.

19.40 Ora si ripartirà con i quarti di finale maschili. Nel primo il nostro Emanuel Perathoner affronterà lo statunitense Nick Baumgartner, l’australiano Adam Lambert e il tedesco Leon Beckhaus.

19.39 Tre azzurre in semifinale Moioli, Brutto, Gallina! Si sogna in grande.

19.38 Incredibile errore di Loccoz che cade quando era in testa! Gallina fantasticaaaaaaaaa! Terza fino alla penultima curva, si inventa un super sorpasso e vola in semifinale! Avanza anche Brenneman.

19.37 Ora l’ultimo quarto di finale: l’azzurra Francesca Gallina sfida la francese Nelly Loccoz, la russa Kristina Paul e la canadese Carle Brenneman.

19.36 Belingheri esce male dal cancelletto di partenza e non è mai in partita, brutto errore sulla prima struttura. Davanti il duello tra Bankes e Trespeuch, la francese opera il sorpasso prima dell’ultimo salto ma entrambe volano in semifinale.

19.34 Ora il terzo quarto di finale: l’azzurra Sofia Belingheri sfida la britannica Charlotte Bankes, la francese Chloe Trespeuch, la svizzera Lara Casanova.

19.32 CHE RUUUUUUUUN! MOIOLIIIIIIIIIII! Battaglia stellare tra tre fenomeni! Michela soffre un po’ in avvio, poi opera un doppio sorpasso stellare a metà tracciato facendo velocità e trionfa davanti a Jacobellis. La Campionessa Olimpica vola in semifinale.

19.31 Ora il secondo quarto di finale: Michela Moioli vuole subito giganteggiare contro la statunitense Lindsey Jabollis, la francese Julia Pereira de Souza, non si è presentata la svizzera Sina Siegenthaler.

19.30 Raffaella Brutto perde un po’ di terreno nelle strutture iniziali ma poi Ihedioha e Odine si toccano e vanno a terra. Brutto sale in seconda posizione alle spalle della Samkova ed entrambe volano in semifinale!

19.28 Nel primo quarto di finale ci sono la ceca Eva Samkova, la canadese Meryeta Odine, la nostra Raffaella Brutto e la tedesca Hanna Ihedioha.

19.28 Tra pochi istanti i quarti di finale femminile.

19.27 Dunque solo un italiano ai quarti di finale, ci affidiamo esclusivamente a Emanuel Perathoner.

19.26 Erroraccio di Visint sulle strutture iniziali, mette la tavola di traverso e perde tutta la velocità. L’azzurro cerca una clamorosa rimonta, sorpassa Cordi e prova a insidiare Bozzolo ma sbaglia ancora. Eliminati i due italiani, avanzano Dierdoff e Bozzolo.

19.24 Ora l’ultimo ottavo di finale. L’Italia si affida a Omar Visintin e Fabio Cordi che affronteranno lo statunitense Mick Dierdoff e il francese Loan Bozzolo.

19.23 Clamoroso errore di Haemmerle! Scivola in avvio, ma riesce a rialzarsi prontamente, sorpassa Holland e Koblet nel finale e passa il turno insieme a Douschan che ha vinto agevolmente.

19.23 Ora il settimo ottavo di finale: lo statunitense Nate Holland, gli austriaci Hanno Douschan e Alessandro Haemmerle, lo svizzero Kalle Koblet.

19.21 Tutto abbastanza agevole per Vedder che scappa subito via, dietro emozionante duello a tre: Takahara sorpassa gli altri due rivali a metà tracciato e poi resiste al tentativo di recupero di Bolton.

19.19 Ora il sesto ottavo di finale: lo statunitense Jake Vedder, l’austriaco Lukas Pachner, il giapponese Yoshiki Takahar, l’australiano Cameron Bolton.

19.18 Paul Berg parte a spron battuto e non lo supera più nessuno, il giapponese Momono riesce a regolare gli altri due teutonici con una bella prima parabolica. Schad e Noerl non riescono più a recuperare.

19.16 Tutto pronto per ripartire.

19.13 Corsa al momento ferma: i commissari stanno aggiustando le reti di sicurezza.

19.12 Quinta batteria a forti tinte tedesche: Berg, Noerl e Schad, con loro il giapponese Momono.

19.10 Peccato per Michele Godino. Caduta per lui e per Grondin. Avanzano Eguibar e Brochu.

19.08 Torna la bandiera tricolore: nella quarta batteria troviamo Michele Godino con il forte iberico Lucas Eguibar, al via anche i canadesi Brochu e Grondin.

19.07 Tutto facile per Pullin, battuto l’andorrano Tarroch che riesce ad avanzare nonostante un brutto errore.

19.05 Terza batteria: c’è l’australiano Alex Pullin, tra i favoriti per il successo finale.

19.04 Avanza Baumgartner davanti a Beckhaus.

19.02 Seconda batteria: c’è il padrone di casa Baumgartner che può far bene in giornata. Poi Vagnoux, Beckhaus e Lindfors.

19.01 Fantastico sorpasso di Perathoner su Hernandez alla prima parabolica. L’azzurro vola e domina la run volando ai quarti di finale, lo spagnolo cade. Avanti anche l’australiano Lambert.

19.00 INIZIA LA GARA. Perathoner in pista!

18.59 La pista è lunga 1340 metri, partenza addirittura a 2680 metri s.l.m.

18.58 Nel primo ottavo di finale maschile c’è proprio il nostro Emanuele Perathoner, il migliore in qualifica. L’azzurro se la dovrà vedere con lo spagnolo Regino Hernandez, con l’australiano Adam Lambert, con l’argentino Steven Williams.

18.56 Il tabellone maschile scatterà con gli ottavi di finale (alle ore 19.00), le donne invece entreranno in scena successivamente a partire dai quarti di finale.

18.54 Al femminile, invece, riflettori sulla già citata Jacobellis, sulla ceca Eva Samkova, sulle francesi Nelly Loccoz e Chloe Trespeuch.

18.52 Tra gli uomini vanno tenuti in seria considerazione l’australiano Alex Pullin, lo spagnolo Lucas Eguibar, l’austriaco Alessandro Haemmerle.

18.50 Due anni fa vinsero il francese Pierre Vaultier (assente causa caduta in qualifica) e la statunitense Lindsey Jacobellis quando Michela Moioli fu terza.

18.48 Possono lottare per un traguardo importante anche Omar Visintin, Michele Godino, Raffaela Brutto: ne vedremo davvero delle belle.

18.46 Emanuele Perathoner ha dominato le qualificazioni, l’azzurro ha vinto anche l’ultima gara di Coppa del Mondo a Cervinia e dunque partirà tra i grandi favoriti per il titolo.

18.44 L’Italia sogna con Michela Moioli. La Campionessa Olimpica e detentrice della Sfera di Cristallo vuole completare il suon Slam, non ha mai vinto il titolo iridato e questa sembra poter essere la volta buona.

18.42 Si gareggia a Park City (USA), il via è previsto per le ore 19.00.

18.40 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di snowboardcross.