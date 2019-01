Sci di fondo oggi (19 gennaio), Sprint tc Otepää 2019: orario d’inizio e come vederle in tv e streaming

Torna quest’oggi la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019, e lo fa con una sprint a tecnica classica che si disputa in Estonia, a Otepää, una cittadina di circa quattromila abitanti quasi all’estremo opposto della capitale del Paese, Tallinn.

Di certo non è questo il terreno di caccia di Federico Pellegrino, che va storicamente meglio nelle gare a tecnica libera: il campione azzurro, comunque, sarà presente assieme a Francesco De Fabiani e a Maicol Rastelli. Torna in scena anche Johannes Klaebo, che termina la propria pausa successiva alle fatiche del Tour de Ski. Tra le donne, invece, all’usuale duo Greta Laurent-Lucia Scardoni si aggiunge Caterina Ganz, mentre sono presenti un po’ tutte le big della specialità, con Krista Parmakoski e Natalia Nepryaeva in piena lotta per la seconda posizione in Coppa del Mondo. Sono previste temperature che vanno dai quattro agli otto gradi sotto lo zero, con un discreto vento e una notevole umidità.

La sprint a tecnica classica di Otepää si disputerà quest’oggi con le qualificazioni previste alle ore 10:25 per le donne, alle 11 per gli uomini e le fasi finali in programma dalle 12:55. La gara, dai quarti di finale in avanti, sarà visibile in diretta tv su Eurosport e in streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdersi davvero nulla.

SABATO 19 GENNAIO

Ore 10:25 Qualificazioni femminili

Ore 11:00 Qualificazioni maschili

Ore 12:55 Fasi finali

federico.rossini@oasport.it

Foto: Pier Colombo