Sci alpino oggi, City Event Oslo 2019: orario d’inizio e come vederlo in tv

Nemmeno il tempo di festeggiare l’anno nuovo, che la Coppa del Mondo di sci alpino è già pronta a tornare in scena. Il Capodanno, infatti, sarà caratterizzato dal City Event di Oslo, in Norvegia. Sulla mitologia collina di Holmenkollen, gli atleti (nel consueto tabellone ad eliminazione diretta) saranno impegnati nella prima prova dell’anno, un parallelo su un tracciato di 180 metri, con 18 porte ed un salto.

Al cancelletto di partenza saranno presenti i migliori 12 atleti (sia per gli uomini, sia per led donne) della classifica dello slalom, più altri 4 atleti che porteranno il totale a 32. Per i nostri colori, per esempio, sarà al via solamente Irene Curtoni.

Il City Event 2019 di Oslo sarà trasmesso in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA CDM SCI ALPINO 2019

Primo gennaio 2019

ore 16.30 CITY EVENT OSLO

LA START-LIST MASCHILE

1. Marcel Hirscher, Austria

2. Henrik Kristoffersen, Norvegia

3. Daniel Yule, Svizzera

4. Michael Matt, Austria

5. Andre Myhrer, Svezia

6. Ramon Zenhaeusern, Svizzera

7. Marco Schwarz, Austria

8. Dave Ryding, Gran Bretagna

9. Manuel Feller , Austria

10. Alexis Pinturault, Francia

11. Sebastian Johan Foss Solevåg, Norvegia

12. Victor Muffat-Jeandet, Francia

13. Luca Aerni, Svizzera

14. Clement Noel, Francia

15. Mattias Hargin, Svezia

16. Christian Hirschbuehl, Austria

LA START-LIST FEMMINILE

1. Mikaela Shiffrin, USA

2. Petra Vlhová, Slovacchia

3. Frida Hansdotter, Svezia

4. Wendy Holdener, Svizzera

5. Bernadette Schild, Austria

6. Anna Swenn Larsson, Svezia

7. Katharina Lienberger, Austria

8. Katharina Truppe, Austria

9. Erin Mielzynski, Canada

10. Irene Curtoni, Italia

11. Lena Duerr, Germania

12. Christina Geiger, Germania

13. Roni Remme, Canada

14 Ragnhild Mowinckel, Norvegia

15. Laurence St. Germain, Canada

16 Aline Danioth Svizzera

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo