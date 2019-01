Sci alpino, i possibili convocati dell’Italia per i Mondiali. I sicuri e gli incerti. Alcuni ballottaggi da risolvere

Dal 5 al 17 Febbraio ad Are si disputeranno i Campionati del Mondo di sci alpino. La rassegna iridata è ormai alle porte ed è arrivato il momento di tracciare una lista dei possibili convocati dell’Italia. Alcuni azzurri sono già sicuri di staccare il biglietto per la Svezia, ma in tante specialità ci sono numerosi ballottaggi e ancora molti nodi da sciogliere. Va ricordato inoltre che il contingente massimo per ogni nazione è di 24 atleti e si possono convocare al massimo 14 atleti per sesso.

Cominciamo dalla velocità maschile dove Dominik Paris e Christof Innerhofer hanno il posto ultra assicurato sia in discesa libera sia in SuperG. C’è grande attesa per i due uomini jet azzurri, che puntano assolutamente ad una medaglia, anche quella del metallo più prezioso. Molto probabile anche la presenza di Matteo Marsaglia in entrambe le gare, viste le ultime buone prestazioni del 33enne nativo di Roma, mentre un ulteriore quarto posto (resta sempre a discrezione dei tecnici) potrebbero giocarselo Mattia Casse (nettamente favorito) e Werner Heel, visto l’infortunio di Emanuele Buzzi.

Alcune certezze anche in gigante (Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg) ed in slalom (lo stesso Moelgg, Stefano Gross e Giuliano Razzoli). Quasi sicuro del posto in gigante anche Riccardo Tonetti, mentre l’altoatesino dovrà probabilmente lottare in slalom per l’ultimo posto con Alex Vinatzer e Simon Maurberger, quest’ultimo possibile convocato anche in gigante.

In campo femminile tiene banco ovviamente la condizione di Federica Brignone. La valdostana è caduta ieri in discesa a Garmisch ed è stata trasportata in barella in ambulanza. Un dolore alla gamba sinistra molto forte (“Non riesco ad appoggiarla“) ed esami ulteriori che verranno fatti nelle prossime ore, anche se i primi fatti nell’ospedale tedesco hanno escluso problemi al ginocchio.

I Mondiali cominciano fra dieci giorni e l’Italia rischia di perdere una sicura protagonista. Brignone è leader della classifica di gigante e puntava ad una medaglia proprio in questa specialità e poi era certa della convocazione anche in SuperG e combinata, senza dimenticare l’eventuale discesa libera o slalom.

Sicuramente ad Are ci sarà Sofia Goggia. Il rientro in gara della bergamasca è stato eccezionale, con due secondi posti consecutivi a Garmisch. In Svezia sicuramente la campionessa olimpica di discesa si cimenterà nelle prove veloci (punta ad una medaglia in entrambe le gare), mentre la sua presenza in gigante è ancora tutta da valutare. Questo fine settimana c’è proprio un gigante a Maribor e bisognerà capire cosa vorrà fare la bergamasca, anche se quasi certamente si concentrerà solo su discesa e superG nella rassegna iridata.

Nella velocità femminile sono veramente in tante che si giocano un posto in squadra. Nicol Delago, Nadia Fanchini, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia e anche Marta Bassino (per il SuperG) sono in piena lotta. Delago sembra avere più certezze in discesa visto il secondo posto in Val Gardena, mentre Fanchini e Marsaglia possono giocarsi buoni risultati in supergigante. Una decisione difficile per i tecnici azzurri.

Marta Bassino, sopra citata, è sicura di essere al via in gigante, mentre in slalom le certezze si chiamano Irene Curtoni e Chiara Costazza. Attenzione alla possibile convocazione della giovane Lara Della Mea, che nelle sue prime gare di Coppa del Mondo ha ben figurato.

I possibili convocati dell’Italia per ogni specialità

UOMINI

DISCESA LIBERA

Sicuri: Dominik Paris, Christof Innerhofer

Probabili: Matteo Marsaglia

Ballottaggio: Mattia Casse, Werner Heel

SUPER G

Sicuri: Dominik Paris, Christof Innerhofer

Probabili: Matteo Marsaglia

Ballottaggio: Mattia Casse, Werner Heel

GIGANTE

Sicuri: Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti

Probabile: Simon Maurberger

SLALOM

Sicuri: Manfred Moelgg, Stefano Gross, Giuliano Razzoli

Probabile ballottaggio: Riccardo Tonetti, Simon Maurberger, Alex Vinatzer

COMBINATA

Sicuri: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Riccardo Tonetti

DONNE

DISCESA LIBERA

Sicure: Sofia Goggia

Probabili: Nicol Delago

Ballottaggio: Nadia Fanchini, Federica Brignone, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni

SUPER G

Sicure: Sofia Goggia, Federica Brignone

Probabili: Nadia Fanchini

Ballottaggio: Francesca Marsaglia, Elena Curtoni, Nicol Delago, Marta Bassino

GIGANTE

Sicure: Federica Brignone, Marta Bassino, Irene Curtoni

Probabile ballottaggio: Sofia Goggia, Francesca Marsaglia

SLALOM

Sicure: Chiara Costazza, Irene Curtoni

Probabile ballottaggio: Lara Della Mea, Federica Brignone, Marta Bassino

COMBINATA

Probabili: Federica Brignone, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni

Foto: Cristiano Barni/Shutterstock