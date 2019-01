Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch 2019: programma, orari e tv. Il calendario della settimana

Da Cortina a Garmisch-Partenkirchen. La velocità sarà ancora protagonista nel prossimo fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si tratta delle ultime prove veloci prima del Mondiale e soprattutto potrebbe davvero esserci il ritorno di Sofia Goggia, che sulle nevi tedesche spera di rientrare in gara in vista delle prove di Are.

Di seguito il programma e gli orari delle gare di Garmisch, valide per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino.

DISCESA E SUPERG GARMISCH 2019: PROGRAMMA E ORARI

Sabato 26 Gennaio

ore 10.00: discesa libera

Domenica 27 Gennaio

ore 11.30: SuperG

DISCESA E SUPERG GARMISCH 2019: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Le gara saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

