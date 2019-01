LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria 2019 in DIRETTA: Shiffrin deve difendersi nella seconda manche. Costazza da top10. Bene Della Mea!

Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom femminile di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista Crveni Spust nello Snow Queen Trophy che apre ufficialmente il nuovo anno del Circo Bianco dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno.

La grande favorita della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin, che su questa pista ha vinto già in tre occasioni, ma non avrà vita facile. Alle sue spalle, infatti, si sta sempre più segnalando la slovacca Petra Vlhova, vincitrice del Parallelo di Oslo e in grande spolvero nelle ultime uscite. Attenzione, anche, a Wendy Holdener e Frida Hansdotter, mentre le italiane proveranno a farsi largo dopo diversi risultati soddisfacenti.

La prima manche dello speciale di Zagabria scatterà alle ore 13.00, mentre la seconda sarà di scena alle ore 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdersi nemmeno un secondo delle emozioni sulle nevi croate!



16.14: La svizzera Stoffel perde nel finale e chiude al terzo posto a 28 centesimi da Hector

16.13: Stoffel all’intermedio ha 20 centesimi di vantaggio

16.12: La norvegese Lysdahl perde tutto nel finale e chiude al terzo posto a 36 centesimi da Hector. Della Mea scala un’altra posizione

16.11: All’intermedio la norvegese Lysdahl ha un vantaggio di 12 centesimi

16.11: Bel finale della svedese Hector che recupera oltre 4 decimi a Della Mea nel tratto finale e va al comando con 15 centesimi di vantaggio sull’azzurra

16.10: Hector all’intermedio ha 35 centesimi di ritardo

16.09: L’austriaca Dygruber non è particolarmente aggressiva e si inserisce al quinto posto a 1″31

16.09: Dygruber all’intermedio ha 1″29 di ritardo

16.08: Manche non straordinaria della svedese Fjaellstroem che si inserisce al terzo posto a 77 centesimi di Della Mea

16.07: Fjaellstroem all’intermedio ha 61 centesimi di distacco

16.06: Perde qualcosa nel finale ma riesce comunque a stare nettamente davanti Lara Della Mea che è in testa con 64 centesimi di vantaggio

16.06: All’intermedio Della Mea ha un vantaggio di 78 centesimi di vantaggio!

16.05: Buona seconda parte della finlandese Korpio che recupera nel finale e va in testa con 15 centesimi di vantaggio. Ora Della Mea

16.04: Korpio all’intermedio ha ha 16 centesimi di vantaggio

16.03: Tracciatura più complicata in questa seconda manche. Nel finale gira tanto e Brunnero si salva nonostante qualche imprecisione chiudendo a 74 centesimi di distacco

16.02: Brunner all’intermedio ha 19 centesimi di vantaggio

16.01: La svedese Staalnacke inforca nella parte alta

16.00: La norvegese Haugen chiude la sua seconda manche con un totale di 2’09″09

15.58: Prima a partire la norvegese Haugen

15.55: Pista lunga, quella di Zagabria, nella quale tante atlete hanno pagato dazione nella prima manche. Shiffrin sembra avere tanto di più rispetto a tutti gli altri

15.50: Shiffrin parte con 1″15 di vantaggio su Holdener e 1″34 su Vlhova

15.48: Sono tre le azzurre al via della seconda manche: Costazza che ha chiuso all’ottavo posto la prima parte di gara, Curtoni 13ma, Della Mea 26ma

15.44: Tra poco più di un quarto d’ora la seconda manche dello speciale di Zagabria con Shiffrin che parte super favorita avendo scavato un solco tra sè e le rivali più accreditate

14.30: Appuntamento alle 16 per la seconda manche

14.20: Eliminate Rossetti, 41ma a 5″41 e Gulli, uscita di pista

14.02: Buona prova dell’azzurra Della Mea che si inserisce al 21mo posto a 4″34 da Shiffrin

13.48: La svedese Saefvenberg chiude con un ritardo di 5″39: è 24ma

13.47: La austriaca Brunner accumula un ritardo di 4″48, è 19ma

13.46: Ritardo contenuto per la statunitense Molzan che chiude al 12mo posto a 3″26 da Shiffrin, facendo scalare Curtoni in 13ma posizione

13.44: la svedese Staalnacke perde tanto nel finale ed è comunque 18ma a 4″54

13.42: La svizzera Bissig chiude ccon 6″47 di ritardo al 25mo posto

13.41: 5″39 di ritardo per la austriaca Huber: è 21ma

13.40: Brutta discesa della norvegese Skjoeld che è 23ma e ultima a 6″40 da Shiffrin

13.39: La slovena Ferk chiude con 5″ di ritardo, è 19ma

13.35: La norvegese Lysdahl conclude la sua prova con un ritardo di 4″22, 17ma

13.34: Malissimo la slovena Bucik che chiude al 20mo e ultimo posto con 6″04 di ritardo

13.32: Perde tanto nel finale la norvegese Holtmann e chiude al 14mo posto con un ritardo di 3″69

13.31: Ritardo di 5″82 per la svizzera Danioth: incredibile, visto che non ha commesso gravi errori. E’ 18ma e ultima

13.30: Inforcata nella parte alta per la francese Noens

13.28: La svedese Wikstroem chiude la sua prova con un distacco di 3″88, quattordicesimo posto

13.27: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 15 discese:

1 SHIFFRIN Mikaela USA 59.70

2 HOLDENER Wendy SUI 1:00.85 +1.15

3 VLHOVA Petra SVK 1:01.04 +1.34

4 SWENN LARSSON Anna SWE 1:01.79 +2.09

5 HANSDOTTER Frida SWE 1:02.06 +2.36

6 MIELZYNSKI Erin CAN 1:02.07 +2.37

7 LIENSBERGER Katharina AUT 1:02.25 +2.55

8 COSTAZZA Chiara ITA 1:02.73 +3.03

13.24: Prova negativa della canadese St. Germain che chiude al 14mo posto a 3″99 dall’americana

13.23: L’austriaca Truppe disputa una gara in fotocopia con le azzurre ed è decima a 3″05 da Shiffrin

13.22: Paga tanto nel finale Irene Curtoni che si inserisce all’undicesimo posto con 3″27 di ritardo

13.21: Curtoni all’intermedio ha un ritardo di 1″94

13.20: E’ ottava Chiara Costazza con 3″03 di ritardo al termine di una prova non esaltante ma doveva fare i conti anche con un problema al ginocchio. Ora Curtoni

13.19: Costazza all’intermedio ha un distacco di 1″82

13.18: La canadese Mielzynski disputa una buona gara ed è sesta a 2″37 da Shiffrin, potrebbe essere in lotta per il podio. Ora Costazza

13.17: La tedesca Duerr subisce un ritardo di 4″93 ed è decima

13.16: Duerr all’intermedio è in ritardo di 2″93

13.15: Perde tanto nel finale la tedesca Geiger che è ottava a 3″13

13.15: All’intermedio Geiger ha un ritardo di 1″75

13.14: Distacchi di altri tempi! La canadese Remme chiude al nono posto a 5″32 da Shiffrin e non ha commesso gravi errori, ha semplicemente frenato ad ogni curva

13.13: Remme all’intermedio ha un ritardo di 3″47 senza errori!

13.12: Ritardo pesante per la svizzera Gisin che si inserisce al settimo posto con 3″07 di distacco da Shiffrin

13.12: Gisin all’intermedio ha 2″09 di ritardo

13.11. Quarto posto finale per la svedese Swenn Larsson che chiude a 2″09 da Shiffrin

13.10: La svedese Swenn Larsson ha 1″19 di ritardo all’intermedio

13.09: manche disumana di Mikaela Shiffrin che guadagna progressivamente su Holdener che sembrava aver fatto la differenza. Pimpante, reattiva, velocissima la statunitense che ha 1″15 di vantaggio sulla svizzera

13.08: Shiffrin all’intermedio ha un vantaggio di 68 centesimi!

13.08: Dopo una buona prima parte di gara Vlhova scia con delicatezza nel finale e perde tutto il vantaggio chiudendo con 19 centesimi di distacco da Holdener. Ora Shiffrin

13.07: Vlhova all’intermedio ha 13 centesimi di vantaggio

13.06: Holdener sembra aver fatto una discesa eccezionale. Anche la campionessa olimpica, la svedese Hansdotter, pur senza commettere gravi errori, subisce 1″21 di ritardo. Ora Vlhova

13.05: Hansdotter all’intermedio accumula 86 centesimi di ritardo

13.04: Discesa macchinosa di Schild che perde progressivamente ed è terza a 2″21. Distacchi abissali per ora

13.03: Schild all’intermedio ha un ritardo di 1″55

13.03: L’austriaca Liensberger perde tantissimo nel finale e chiude seconda a 1″40 da Holdener

13.02: All’intermedio Liensberger ha un ritardo di 55 centesimi

13.01: Holdener, con qualche errore nella parte centrale chiue con 1’00″85. Ora Liensberger

13.00: Partita Holdener

12.57: Vlhova partirà con il numero 5 e Shiffrin con il numero 6

12.55: La prima a partire sarà Holdener, seguita da Liensbeger e Schild

12.52: Cinque le azzurre al via, con alcuni volti nuovi. Non c’è Brignone che ha preferito proseguire il programma di allenamenti in vista del gigante: Costazza (13), Curtoni (14), Della Mea (42), Rossetti (60) e Gulli (63)

12.49: Hansdotter e Holdener, in crescita di condizione, le outsider della gara sulla neve croata

12.44: Shiffrin riparte per la rincorsa ad un nuovo record di vittorie nell’anno solare, dopo averlo stabilito nel 2018 ma deve fare i conti con una Vlhova in grande crescita, agguerrita e pronta alla battaglia in slalom speciale. La slovacca sembra aver trovato la giusta condizione

12.42: Buongiorno agli appassionati di sci alpino. Il 2019 si apre come si era chiuso il 2018 per lo sci femminile, con uno slalom speciale, nell’ormai tradizionale location di inizio anno a Zagabria

Foto: Petra Vlhova Goran Jakus / Shutterstock.com