LIVE Lazio-Novara Coppa Italia in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Si disputerà alle 15 il primo ottavo di finale di Coppa Italia: Lazio-Novara. Partita sulla carta senza storia, ma gli uomini di Simone Inzaghi, come sottolineato dallo stesso mister, devono affrontare la gara con concentrazione, in quanto in scontri secchi come quello di oggi può succedere di tutto. Il Novara, inoltre, è reduce da 12 partite senza sconfitta, anche se tanti pareggi stanno rallentando la corsa dei piemontesi alla serie cadetta. La Lazio, invece, si trova in quarta posizione in Serie A, ma con le dirette inseguitrici alle calcagna. In vista del duro impegno in casa del Napoli della settimana prossima, potrebbe riposare per la prima volta Acerbi, a cui Inzaghi non ha mai rinunciato da quando veste la maglia biancoceleste, oltre al bomber Immobile, il quale dovrebbe partire dalla panchina lasciando le redini dell’attacco in mano a Caicedo. Correa resta favorito nel ruolo di attaccante di movimento, mentre punta a confermarsi Milinkovic-Savic dopo la ripresa mostrata nelle ultime uscite. OA Sport vi invita a seguire la partita sulla nostra piattaforma, che vi assicurerà la DIRETTA LIVE testuale della sfida azione per azione preceduta da un ampio prepartita. Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com



