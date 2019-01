LIVE Civitanova-Karlovarsko volley, Champions League 2019 in DIRETTA: 2-0, marchigiani ad un set dal primo posto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Karlovarsko, match valido per la Champions League 2019 di volley maschile. La Lube apre le porte dell’Eurosuole Forum per affrontare la modesta compagine ceca, i cucinieri inseguono la quarta vittoria consecutiva nella massima competizione continentale con l’obiettivo di rafforzare il primo posto nel girone e avvicinarsi alla qualificazione ai quarti di finale. I ragazzi di Fefé De Giorgi stanno affrontando un buon momento di forma, sono terzi in campionato a quattro punti dalla capolista Perugia e partiranno con tutti i favori del pronostico contro un avversario di basso livello che non dovrebbe incutere particolari timori.

Civitanova dovrà fare a meno dell’infortunato Osmany Juantorena ma per il resto si affiderà ai pezzi da novanta come Tsvetan Sokolov, Bruninho, Yoandy Leal per sbrigare agevolmente la pratica con il massimo scarto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Karlovarsko, match valido per la Champions League 2019 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

20-12 CANTAGALLI! Ottimo attacco in diagonale dell’azzurro!

19-12 Risposta immediata di Leal! Ottima alzata di D’Hulst che ha preso il posto di Bruno

18-12 Mani fuori di Wiese

18-11 Rejlek approfitta dell’errore in difesa di Civitanova

18-10 Mani fuori di Cantagalli, spazio alle secondo linee per la squadra di De Giorgi

17-10 Wiese trova il decimo punto per i cechi

17-9 Splendido diagonale di Leal sull’alzata di Balaso

16-9 Errore al servizio del Karlovarsko

15-9 Servizio vincente di Vacina

15-8 Sbaglia il servizio Sokolov

15-7 Passa il diagonale di Kovar, liberato senza muro da Bruno

14-7 SOKOLOV CON L’ACE! Allungo dei marchigiani

13-7 Errore di Penrose in attacco, prende nuovamente margine la formazione di casa

12-7 LEAL DALLA SECONDA LINEA!

11-7 Servizio in rete del Karlovarsko

10-7 Brutta ricezione di Civitanova, timeout di De Giorgi

10-6 Secondo errore consecutivo di Kovar, troppo presto per parlare di campanello d’allarme

10-5 Fuori misura l’attacco di Kovar

10-4 Servizio in rete di Simon

10-3 Si aggiunge anche Kovar, Civitanova lanciatissima

9-3 Numero di Kovar che tiene vivo il pallone con il piede, poi chiude il solito Leal!

8-3 LEAL! Un missile dalla seconda linea!

7-3 Sbaglia questa volta il cubano

7-2 ANCORA LEAL! Turno al servizio di primissimo valore

6-2 ACE DI LEAL! Servizio violentissimo del cubano e primo strappo di Civitanova nel terzo set

5-2 Ampiamente fuori l’attacco di Penrose

4-2 MURO DI SIMON!!! Insuperabile il cubano!

3-2 Pallonetto di Sokolov calibratissimo

2-2 Leal non trova la parallela, parità

2-1 Sbaglia Sokolov che prova a chiudere dopo la ricezione imperfetta

2-0 Errore in ricezione della formazione ceca

1-0 Primo tempo anticipatissimo di Simon

INIZIO TERZO SET, al servizio gli ospiti

CIVITANOVA-KARLOVARSKO 2-0 (25-16; 25-18). Parziale molto simile al primo, con gli ospiti che reggono fino a metà e Civitanova che alza il ritmo nella seconda parte e chiude senza troppi problemi.

25-18 Ancora un’invasione degli ospiti, Civitanova si aggiudica anche il secondo parziale

24-18 LEAL! Diagonale perfetta del cubano!

23-18 Mani alte trovate da Penrose dopo due ottime difese di Pfeffer

23-17 Azione fotocopia di Bruno! Secondo set ad un passo per Civitanova

22-17 Simon a segno con il primo tempo!

21-17 Zmrhal trova il tocco del muro

21-16 BRUNO! Chiude con il secondo tocco il palleggiatore brasiliano

20-16 Un’altra ottima parallela giocata da Penrose

20-15 Kovar ancora a segno!

19-15 Sbaglia un altro servizio il bulgaro

19-14 Sokolov in diagonale perfettamente smarcato da Bruno

18-14 Errore questa volta al servizio di Simon

18-13 SIMON! Servizio corto che beffa la retroguardia ceca!

17-13 Kovar trova un altro punto in questo secondo set

16-13 Ottimo attacco di Penrose sulla parallela

16-12 Errore al servizio di Zmrhal

15-12 Diagonale vincente degli ospiti

15-11 MAGIA DI BRUNO PER SOKOLOV! Nuovo margine preso dai marchigiani

14-11 Primo tempo fulmineo di Simon!

12-11 Primo tempo a segno di Patocka

12-10 Mani fuori di Sokolov che sfrutta il muro avversario

11-10 Sbaglia l’attacco Rejlek, torna avanti Civitanova

10-10 MURO DI SIMON! Parità!

9-10 Perfetta questa volta la diagonale di Sokolov

8-10 Errore di Kovar in battuta

8-9 Primo tempo di Diamantini! Finisce il turno al servizio di Vasina

7-9 Confermata l’invasione

7-9 Invasione fischiata a Bruno, De Giorgi chiede il challenge

7-8 Sokolov fermato dal muro avversario, vantaggio degli ospiti

7-7 Pareggio del Karlovarsko, ancora con Vasina dalla seconda linea

7-6 Servizio vincente di Vasina

7-5 Fuori di poco il muro di Diamantini

7-4 Kovar trova un altro buon attacco

6-4 Brutto palleggio di Leal, sanzionato dall’arbitro

6-3 Mani fuori anche per Kovar

5-3 Primo tempo di Patocka a segno

5-2 Errore al servizio per l’attaccante ceco

4-2 Mani fuori di Zmrhal

4-1 Leal chiude dopo una splendida difesa di Balaso

3-1 Errore di Zmrhal e primo strappo di Civitanova

2-1 Invasione di Van Haarlem

1-1 Attacco sopra il muro di Leal! Impressionante il cubano!

0-1 Primo tempo di Patocka

INIZIO SECONDO SET, servizio di Diamantini

CIVITANOVA-KARLOVARSKO 1-0 (25-16). Ottimo inizio della formazione marchigiana nonostante qualche riserva in campo.

25-16 Invasione degli ospiti, primo set chiuso senza troppe difficoltà dagli uomini di De Giorgi

24-16 Simon regala ben otto set point a Civitanova

23-16 ACE DI LEAL!

22-16 Ampiamente lungo l’attacco di Vasina

21-16 Punto abbastanza rocambolesco di Diamantini, anche un po’ di fortuna in questo primo set

20-16 Fallo di invasione fischiato a Civitanova

20-15 SOKOLOV! Un autentico missile nel campo di Karlovarsko!

19-15 Fuori l’attacco di Simon

19-14 Errore al servizio di Leal

19-13 MURO DI BRUNO! Prendono il largo i padroni di casa

18-13 LEAL A MURO! Ottima Civitanova in questo fondamentale

17-13 Attacco violentissimo di Sokolov!

16-13 Primo tempo di O’Dea ancora a segno

16-12 MURO DI BRUNO! Secodo punto per il palleggiatore di Civitanova

15-12 Perfetto questa volta il primo tempo di Bruno per Simon

14-12 Fallo di piede del bulgaro

14-11 Sokolov riporta avanti di tre punti i padroni di casa

13-11 Palla molto bassa di Bruno per Simon

13-10 Un altro primo tempo di O’Dea, sfrutta molto questa soluzione Van Haarlem

13-9 MURO DI SIMON!

12-9 Servizio in rete di Patocka

11-9 Muro di Van Haarlem su Kovar

11-8 Primo tempo di Patocka, resta a contatto Karlovarsko in questo primo set

11-7 Sokolov chiude sull’alzata di Kovar

10-7 Parallela di Rejlek

10-6 SERVIZIO VINCENTE DI BRUNO! Palla corta beffarda e primo strappo di Civitanova

9-6 DIAMANTINI! Primo tempo perfetto con Bruno

8-6 Passa questa volta l’attacco del cubano

7-6 Buon muro del Karlovarsko su Leal

7-5 Si riscatta subito il cubano con una diagonale violentissima

6-5 Il muro di O’Dea punisce Leal

6-4 Primo tempo perfetto di Simon al secondo tentativo

5-4 Lungo il servizio di Sokolov

5-3 Leal dalla seconda linea!

4-3 Primo tempo a segno di O’Dea

4-2 DIAMANTINI! Servizio vincente del centrale di Civitanova

3-2 Pallonetto di Kovar che sorprende la retroguardia ospite

2-2 Attacco vincente di Wiese

2-1 Primo tempo di Diamantini, schierato al posto di Stankovic

1-1 Mani fuori di Rejlek

1-0 Sokolov in parallela trova il primo punto

INIZIO PRIMO SET. Al servizio Karlovarsko

20.30 Ecco le scelte dei due allenatori per il sestetto iniziale. Non ci sarà Dragan Stankovic che ha accusato un piccolo fastidio e viene tenuto a riposo da De Giorgi.

CIVITANOVA: Sokolov, Kovar, Leal, Diamantini, Simone, Bruno, Balaso (L).

KARLOVARSKO: O’Dea, Vasina, Rejlek, Patocka, Wiese, Van Haarlem, Pfeffer (L).

20.25 Le due formazioni stanno ultimando il riscaldamento sul campo del Eurosuole Forum di Civitanova Marche (MC). Soltanto cinque minuti all’inizio dell’incontro!

20.20 In assenza di Juanorena, saranno Yoandy Leal e Tsvetan Sokolov le bocche da fuoco dell’attacco marchigiano. Anche il capitano Dragan Stankovic è pronto a fornire il consueto contributo per questa importante sfida!

20.15 Nella partita di andata Civitanova si è imposta con un netto 3-0 (25-16; 25-18; 25-14) sul campo del Karlovarsko. L’approccio all’incontro sarà fondamentale questa sera per ripetere lo stesso risultato e conquistare la qualificazione.

20.10 L’avversario odierno per la formazione marchigiana sono i cechi del Karlovarsko che, al contrario di Civitanova, non ha ancora vinto nemmeno un set nelle partite disputate sino ad ora nella competizione. Gli uomini di De Giorgi, privi di Osmany Juantorena per infortunio, dovranno stare attenti a non sottovalutare l’impegno.

20.05 Si è appena conclusa l’altra partita del girone B. Modena è stata sconfitta per 3-1 (22-25; 26-24; 25-21; 25-22) dallo Zaksa Kedzierzyn-Kozle. Con un successo per 3-0, Civitanova acquisterebbe la certezza del primo posto e della qualificazione diretta ai quarti di finale. Gli uomini di De Giorgi non possono assolutamente lasciarsi sfuggire l’occasione!

20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Karlovarsko, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile.

Foto: Roberto Muliere