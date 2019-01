LIVE Biathlon, staffetta maschile Ruhpolding 2019 in DIRETTA: Italia per la sorpresa, Francia e Norvegia favorite

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Ruhpolding, in Germania: oggi, venerdì 18 gennaio, alle ore 14.30 Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Giuseppe Montello e Dominik Windisch proveranno a far saltare il banco in una gara in cui l’Italia deve recitare il ruolo dell’outsider.

I tecnici azzurri hanno scelto di lasciare fuori Thierry Chenal e Patrick Braunhofer, dunque cambia ancora l’ordine dei frazionisti azzurri: in apertura sempre Bormolini, poi Hofer, che si scambia con Windisch, poi Montello sarà sempre in terza frazione, mentre come detto passa ad essere in chiusura Dominik Windisch. Favorita la Francia di Jacquelin, Fourcade, Fillon Maillet e Desthieux, ma questa volta la Norvegia non sarà orfana dei fratelli Boe, con Tarjei in terza frazione e Johannes in chiusura.

OA Sport vi propone la diretta live della staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo di biathlon: oggi, venerdì 18 gennaio, la gara inizierà alle ore 14.30 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 14.15. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Julia_Sadykova Shutterstock.com)

CLICCA QUI PER LA STARTLIST E LA COMPOSIZIONE DEI QUARTETTI

CLICCA QUI PER LA PRESENTAZIONE DELLA STAFFETTA MASCHILE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI SPORT INVERNALI DI OGGI (18 GENNAIO)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE