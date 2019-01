LIVE Biathlon, Mass Start maschile Anterselva 2019 in DIRETTA: Fillon Maillet sorprende e batte Boe, Windisch ed Hofer fuori dalla top-10

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 15 km mass start maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Anterselva: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 15.30 Lukas Hofer e Dominik Windisch proveranno a dare continuità a quanto di buono mostrato nei primi due giorni di gare italiane.

Al termine dell’inseguimento, infatti, sono stati definiti i trenta partecipanti alla gara maschile con partenza in linea di oggi. Ancora una volta il grande favorito sarà il norvegese Johannes Boe. Dominatore incontrastato di questa stagione, Boe potrebbe anche fare gara in solitaria, data la manifesta superiorità sugli sci e la rapidità al poligono.

OA Sport vi propone la diretta live della 15 km mass start maschile della Coppa del Mondo di biathlon: oggi, domenica 27 gennaio, la gara inizierà alle ore 15.30 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 15.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Federico Angiolini)

E’ tutto quindi per questa DIRETTA LIVE della mass start maschile di Anteselva. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

16.05: Prima vittoria in Coppa del Mondo del francese Fillon Maillet autore di una gara perfetta al poligono, precedendo il norvegese Johannes Boe (+14″3) e il tedesco Peiffer (+24″6). Quarto il campione transalpino Fourcade (+50″4) mentre Windisch e Hofer concludono al 13° ed al 14° posto.

16.03: Ritmo indemoniato di Boe che si porta ai 14.6 km a 12″9 da Fillot Maillet che ha comunque un margine di sicurezza. Peiffer è terzo a 22″4 mentre Fourcade è a 57″5.

16.01: Ai 13.6 km Fillon Maillet conserva 19″6 di vantaggio su Boe che ha ripreso il tedesco Peiffer mentre Fourcade è quarto a 44″2 dalla vetta. Windisch è 11° a 1’30″1 dal leader.

15.59: Ci potrebbe essere la prima vittoria per il francese Fillon Maillet che con questo zero ha un vantaggio in vista dell’ultimo giro di 19″6 su Peiffer e di 29″7 su Boe, che paga dazio in questo quarto poligono con due errori. Purtroppo tre errori per il nostro Windisch che è 11°. Hofer è 20°

15.56: Agli 11.6 km Fillon Maillet mantiene una grande costanza nel fondo con 14″1 su Boe che ha recuperato nei confronti di Windisch e di Peiffer che vanno via insieme. Più distanziato il russo Garnichev con 33″1 di ritardo, immedatiamente davanti a Fourcade.

15.52: Purtroppo nuovo errore per Hofer nel terzo poligon e quindi il 29enne di Brunico è 23° a 1’34″3 dalla vetta.

15.51: STRAORDINARIO WINDISCH!!! Secondo l’azzurro alle spalle del francese Fillon Maillet e terzo il tedesco Peiffer, gli unici con lo zero nel terzo poligono. Boe (1 errore) è quarto con 19″2 proverà a rientrare mentre Fourcade (1 errore) è sesto a 27″7 dalla vetta.

15.49: Agli 8.6 km vanno via Fillon Maillet e Boe con 6″1 di vantaggio su Garanichev e 6″4 su Fourcade. Windisch ottimo sesto con 7″2 di ritardo dal duo di testa.

15.46: Al passaggio dei 6.9 km il norvegese Johannes Boe tira le fila con 2″7 di vantaggio sul francese Fillon Maillet e 3″5 su Guigonnat. Ottimo Windisch con 7″0 di ritardo (ottavo), mentre Hofer è 26° gravato da 3 errori.

15.44 – Trovano lo zero i big, al comando si porta Guigonnat con 2.5 secondi su Boe, inseguono tra gli altri Fourcade e Dominik Windisch con lo zero. Terzo errore di giornata per Lukas Hofer

15.37 – L’austriaco Simon Eder si porta al comando con una serie rapida al primo poligono, precisi Boe e Fourcade, due errori per Hofer. Windisch trova lo zero ed è 12esimo a 9.8 dalla testa, Hofer 28esimo con 44 secondi di ritardo

15.33 – Lukas Hofer si porta dietro Boe e Fourcade nel corso del primo giro, il pubblico azzurro prova ad incitarlo

15.30 – Partita la mass start maschile!

15.24 – Riuscirà qualcuno a fermare la striscia positiva di Johannes Boe, che dura da cinque gare consecutive? Loginov, Fourcade e gli altri tre terribili francesi ci possono provare…

15.14 – Ricordiamo i pettorali degli azzurri per la mass start di Anterselva: Lukas Hofer con l’undici, Dominik Windisch con il 26