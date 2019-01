LIVE Atalanta-Juventus, DIRETTA Coppa Italia calcio: a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming

Oggi mercoledì 30 gennaio (ore 20.45) si giocherà Atalanta-Juventus, quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia andrà in scena una partita da dentro o fuori, uno scontro diretto che non ha appelli: chi vince si qualifica alle semifinale e attenderà la vincente di Fiorentina-Roma, chi perderà verrà ovviamente eliminato dalla competizione. La posta in palio è particolarmente elevata e si preannuncia grande spettacolo, le due squadre si fronteggeranno a viso aperto con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nel torneo.

I bianconeri sono reduci dal sofferto successo contro la Lazio mentre i nerazzurri hanno rimontato contro la Roma dallo 0-3. I piemontesi sono giunti ai quarti di finale della Coppa Italia dopo aver superato il Bologna mentre gli orobici si sono sbarazzati del Cagliari. Ovviamente in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno i tempi supplementari (due frazioni da 15′ ciascuna) e poi eventualmente si tireranno i calci di rigore. Massimiliano Allegri dovrebbero puntare su tutti i big: Dybala, Ronaldo e Bernardeschi in attacco supportati da Bentancur, Pjanic e Matuidi mentre in difesa non dovrebbe esserci Bonucci. L’Atalanta replicherà con Ilicic, Gomez e Zapata pronti a fare male in fase offensiva, tra i pali Golini mentre a centrocampo Pessina dovrebbe sostituire Pasalic.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di Atalanta-Juventus, quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Di seguito il calendario, il programma dettagliato, l’orario d’inizio dell’incontro e le probabili formazioni.

ATALANTA-JUVENTUS: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 30 GENNAIO:

20.45 Atalanta-Juventus

ATALANTA-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport:

ATALANTA-JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Pessina, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Bernardeschi.

