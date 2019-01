NBA 2019, i risultati della notte (30 gennaio): OKC e Milwaukee non sbagliano, successo per San Antonio. Philadelphia regola i Lakers

Sette partite in programma nella notte NBA. Vittorie esterne per Milwaukee e Oklahoma City rispettivamente contro Orlando e Detroit. Successo importante per San Antonio su Phoenix, mentre Houston cade in casa con New Orleans. Colpo play-off di Philadelphia, che vince in casa dei Los Angeles Lakers.

Nella sfida più attesa della giornata netta sconfitta casalinga dei Los Angeles Lakers, sempre privi di LeBron James, contro i Philadelphia Sixers per 105-121. Partenza aggressiva degli ospiti nel primo quarto (20-39), trascinati da Joel Embiid (28 punti e 11 rimbalzi) e Jimmy Butler (20 punti). La formazione di Luke Walton prova ad accorciare le distanze prima dell’intervallo (53-64), ma gli uomini di Brett Brown controllano senza difficoltà il margine nella ripresa. Unica nota positiva della serata per i Lakers, che pagano anche le assenze di Lonzo Ball e Kyle Kuzma, la prestazione di Brandon Ingram (36 punti).

Risultato mai in discussione tra Detroit Pistons e Milwaukee Bucks, con gli ospiti ad imporsi con il punteggio di 105-115 in una partita condotta con sicurezza sin dal primo quarto (22-30) e messa in sicurezza tra secondo (49-62) e terzo periodo (77-89). Doppia doppia d’ordinanza per Giannis Antetokounmpo (21 punti e 11 assist), ben supportato da Eric Bledsoe (20 punti) e Pat Connaughton (16 punti) tra gli uomini di Mike Budenholzer, mentre ai padroni di casa non bastano Reggie Jackson (25 punti) e Andre Drummond (20 punti e 13 rimbalzi). Vittoria esterna sul campo degli Orlando Magic per gli Oklahoma City Thunder, al termine di una sfida appassionante terminata sul 117-126 ma decisamente equilibrata. Dopo un primo quarto combattuto chiuso in vantaggio dai padroni di casa (35-32), la formazione di Billy Donovan prova l’allungo e si porta sul +6 all’intervallo (63-69). Nella ripresa però Nikola Vucevic (27 punti e 11 rimbalzi) riporta avanti la squadra allenata da Steve Clifford (94-91) e serve un ultimo quarto di assoluto valore da parte di Paul George (37 punti) e Russell Westbrook (23 punti, 14 rimbalzi e 14 assist) per consegnare ad OKC la sesta vittoria consecutiva.

Si ferma invece la striscia di successi degli Houston Rockets, sconfitti in casa dai New Orleans Pelicans con il punteggio di 116-121 nonostante il solito James Harden (37 punti e 11 rimbalzi). La squadra guidata da Mike D’Antoni chiude avanti il primo tempo (66-59), ma subisce il sorpasso degli ospiti nel terzo quarto (91-94) e nell’ultimo periodo non riesce a ricucire lo strappo. Jahill Okafor (27 punti e 12 rimbalzi) e Jrue Holiday (19 punti) sono i protagonisti del successo della formazione di Alvin Gentry. Molto più complicata del previsto la vittoria dei San Antonio Spurs ai danni dei Phoenix Suns. La formazione di Igor Kokoskov, sconfitta per 126-124, rimane sempre aggrappata all’incontro grazie ad un eccellente Devin Booker (38 punti) e si arrende soltanto nell’incredibile finale. Una tripla di Davis Bertans porta gli uomini di di Gregg Popovich sul +4 a 30 secondi dal termine, ma Booker accorcia le distanze (122-124); una palla persa del comunque ottimo Marco Belinelli (17 punti) lancia in contropiede Josh Jackson che inchioda al ferro il pareggio. Nell’ultimo possesso è Rudy Gay a dare la vittoria ai padroni di casa con un tiro dalla media distanza sulla sirena. LaMarcus Aldridge (29 punti e 14 rimbalzi) è il migliore per gli Spurs, che chiudono comunque con sette giocatori in doppia cifra.

Successo importante in ottica play-off per i Brooklyn Nets, che si impongono sui Chicago Bulls con il punteggio di 122-117 al termine di un incontro equilibrato, deciso nella ripresa. D’Angelo Russell (30 punti) e Shabazz Napier (24 punti) fanno la differenza in favore degli uomini di Kenny Atkinson, mentre per gli ospiti arriva la quarta sconfitta consecutiva nonostante Zach LaVine (26 punti) e Jabari Parker (22 punti). Vittoria dei padroni di casa anche tra Cleveland Cavaliers e Washington Wizards, con la formazione di Larry Drew ad avere la meglio per 116-113. Jordan Clarkson (28 punti), Cedi Osman (26 punti) e compagni prendono il largo nel terzo quarto e nel finale contengono la rimonta degli ospiti, trascinati da Bradley Beal (31 punti).

Di seguito il riepilogo completo dei risultati.

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 105-115

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards 116-113

Orlando Magic – Oklahoma City Thunder 117-126

Brooklyn Nets – Chicago Bulls 122-117

Houston Rockets – New Orleans Pelicans 116-121

San Antonio Spurs – Phoenix Suns 126-124

Los Angeles Lakers – Philadelphia Sixers 105-121

