Football Americano, Superbowl 2019: quando e dove si gioca. Data, programma, orario e tv

Siamo giunti all’ultimo atto della stagione 2019 della NFL, quello più importante, e più famoso: il 53esimo SuperBowl. Nello splendido scenario del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia, saranno di fronte i New England Patriots ed i Los Angeles Rams, nella notte italiana tra il 3 ed il 4 febbraio.

Una sfida che prende il via senza una favorita ben definita, con le due rivali che riproporranno il duello della edizione numero 36 nella quale un giovanissimo Tom Brady portò al primo trionfo i Patriots contro i Rams che, all’epoca, giocavano ancora a Saint Louis.

L’inizio dell’atteso match è fissato per le 00.30 italiane (saranno le 18.30 della costa est degli Stati Uniti) e darà il via all’impareggiabile spettacolo della finale del campionato NFL tra due squadre che, con gli attacchi a disposizione, non potranno che riscrivere grandissime pagine della storia del football americano.

Il SuperBowl LIII sarà trasmesso in Italia in diretta ed in esclusiva da DAZN. Si potrà, quindi, seguire il match in diretta streaming (su pc, tablet e smartphone) oppure in tv tramite smart-tv o Sky-Q sul canale DAZN.

IL PROGRAMMA DEL 53esimo SUPER BOWL

Lunedì 4 febbraio

ore 00.30 SuperBowl LIII New England Patriots – Los Angeles Rams – Diretta su DAZN

