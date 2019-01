India-Italia, Coppa Davis 2019: le possibili scelte di Corrado Barazzutti. Seppi, Cecchinato e Berrettini in ballottaggio, incognita doppio

Comincia venerdì l’avventura dell’Italia nella Coppa Davis 2019. La nuova edizione coinciderà con l’inizio della rivoluzione della storica competizione a squadre. Gli azzurri di Corrado Barazzutti saranno ospiti dell’India e si giocherà sull’erba, una superficie poco amata dai giocatori italiani e che ovviamente mette il capitano azzurro nella difficile decisione di scegliere i due migliori singolaristi e soprattutto la coppia del doppio.

Non ci sarà Fabio Fognini, che ha chiesto a Barazzutti di essere risparmiato per la trasferta indiana. Proprio l’assenza del nativo di Arma di Taggia apre i dubbi su chi saranno i due azzurri già in campo nella prima giornata. Andreas Seppi è il grande favorito, anche perché è il tennista italiano più in forma in questa prima parte dell’anno (finale a Sydney e terzo turno agli Australian Open). Inoltre Seppi sa giocare abbastanza bene sull’erba, superficie sulla quale ha vinto anche il suo primo torneo ATP della carriera (Eastbourne nel 2011). L’altoatesino è un giocatore esperto e quasi sicuramente Barazzutti valuterà anche questo aspetto nelle sue scelte.

A questo punto c’è da scegliere il secondo singolarista. Sarà un ballottaggio fino all’ultimo tra Marco Cecchinato e Matteo Berrettini. Entrambi sono usciti al primo turno agli Australian Open ed entrambi sul veloce devono ancora crescere molto. Cecchinato, però, ha dalla sua una semifinale ad Eastbourne lo scorso anno e parte leggermente avanti nella sfida diretta con il romano, che invece può contare su un ottimo servizio, fondamentale da non trascurare sull’erba.

Uno dei punti di forza dell’India è sicuramente il doppio, mentre per l’Italia ci sarà sicuramente una novità rispetto alle ultime uscite in Davis. Infatti con Simone Bolelli, certissimo di giocare, farà coppia Andreas Seppi. I due hanno già giocato insieme in questo inizio di stagione, come negli ultimi Australian Open.

Foto: Lev Radin/ Shutterstock.com