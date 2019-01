FOTO Linda Morselli, chi è la nuova fidanzata di Fernando Alonso? Di 8 anni più giovane, la Musa che ha sedotto lo spagnolo

Fernando Alonso, dopo 17 anni, ha preso la sua decisione: lasciare il mondo della Formula Uno e dedicarsi ad altre categorie motoristiche. In cima ai pensieri del pilota spagnolo c’è la 500 Miglia di Indianapolis quest’anno, con cui vuole chiudere il cerchio e fregiarsi della famosa “Tripla Corona“, riconoscimento a chi è riuscito in carriera a vincere il GP di Monaco, la 24 Ore di Le Mans e appunto la mitica corsa americana lungo l’ovale più famoso del Pianeta. Alonso però non ha solo progetti sportivi in cantiere ma anche personali. Sono infatti due anni che il 37enne asturiano ha una storia con bella Linda Morselli (29 anni), modella brianzola ed ex fidanzata di un altro personaggio illustre del mondo dei motori: Valentino Rossi.

Ebbene, la ragazza nativa di Giussano, in provincia di Milano, vissuta in un paesino limitrofo (Limbiate), si è imposta nella scena a partire dal 2005 quando prese parte al concorso di Miss Italia, aggiudicandosi la fascia di Miss Eleganza. Un titolo che le ha consentito di farsi strada nel mondo della moda e nel 2008 è stata una delle ombrelline della MotoGP. Al momento continua a svolgere la propria attività, collaborando con Morselli Goldenpoint. Stando alle cronache, tra Fernando e Linda vi potrebbe essere anche il Matrimonio e chissà se, anche nella scelta di Alonso di lasciare la F1 ed avere più tempo per i propri spazi, non vi sia quest’importante evento. Ammiriamo dunque la bellezza elegante che ha stregato il cuore del Racing Driver in alcuni scatti del profilo instagram della modella nostrana.

Visualizza questo post su Instagram 🍂🍃🍂 @luisabeccaria_official Fashion Show 🍃🍂🍃 Un post condiviso da Linda Morselli (@lalindaa) in data: Set 21, 2018 at 11:04 PDT

Foto: Cristiano Barni / shutterstock.com