Coppa Davis 2019, India-Italia: quando e a che ora si gioca? Il programma del fine settimana: come vederla in tv e streaming

Dopo gli Australian Open 2019 e il trionfo del serbo Novak Djokovic, l’attenzione si sposta alla Coppa Davis 2019 e per l’Italia ci sarà l’insidia India. Il match, in programma l’1 e 2 febbraio a Calcutta sull’erba indiana, sarà valido per il turno di qualificazione alla Fase Finale di questo nuovo format.

Il capitano non giocatore Corrado Barazzutti ha convocato per questo impegno Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Marco Cecchinato, Thomas Fabbiano ed Andreas Seppi. Non ci sarà Fabio Fognini che, come riportato dal comunicato stampa della Federtennis, ha chiesto di non essere inserito nella lista. Evidentemente il n.1 azzurro non vuole sovraccaricare ulteriormente una caviglia che lo ha già tormentato lungamente nell’ultimo periodo.

E dunque la formazione nostrana dovrà affrontare un’insidiosa trasferta su una superficie che mai è stata troppo gradita. L’erba, infatti, ha caratteristiche particolari e difficilmente si adatta alle nostre qualità tradizionali. Del resto, se andiamo ad analizzare i precedenti, la Nazionale è avanti 4-1 ma l’unica sconfitta risale al primo turno del 1985 quando il match si tenne proprio a Calcutta sull’erba. Appare chiaro che non vi potranno essere distrazioni.

Di seguito il programma della sfida (orari italiani) che verosimilmente sarà coperto televisivamente dal canale Supertennis e godrà delle DIRETTE LIVE testuali di OA Sport:

Venerdì 1° febbraio

ore 06.30 – Prima giornata

Sabato 2 febbraio

ore 06.00 – Seconda giornata

Foto: Bryan Pollard / Shutterstock