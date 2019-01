Bob a 4, Coppa del Mondo Koenigssee 2019: Johannes Lochner ha la meglio su Kibermanis e Friedrich e vince l’oro europeo

Il team tedesco di Johannes Lochner con Florian Bauer, Marc Rademacher e Christian Rasp domina la tappa di Koenigssee (Germania), valevole sia per la Coppa del Mondo sia per il campionato europeo 2019, con due manche ai limiti della perfezione. Dopo il 48.97 della prima discesa, infatti, i padroni di casa respingono gli attacchi dei rivali piazzando un sensazionale 48.77 nella seconda, per chiudere col tempo complessivo di 1:37.74.

Al secondo posto, ad appena 18 centesimi, l’equipaggio lettone composto da Oskars Kibermanis, Matiss Miknis, Janis Strenga e Arvis Vilkaste che conferma la piazza d’onore della prima manche e centra un argento davvero brillante. Completa il podio l’equipaggio tedesco composto da Francesco Friedrich, Martin Grothkopp, Thorsten Margis e Candy Bauer con un distacco di 22 centesimi, dopo una seconda prova nella quale ha dato veramente il tutto per tutto.

Si ferma ad un soffio dalle medaglie l’equipaggio russo di Maxim Andrianov, Vasiliy Kondratenko, Alexey Zaytsev e Ruslan Samitov a quasi mezzo secondo, mentre in quinta posizione a 87 centesimi troviamo i canadesi capeggiati da Justin Kripps con Cameron Stones, Ryan Sommer e Benjamin Coakwell. Sesta posizione a 88 per il team sudcoreano di Yunjong Won con Gyeongmin Lee, Jehan Ph e Donghyun Kim, mentre si ferma in settima il team tedesco di Nico Walther con Paul Krenz, Alexander Roediger e Eric Franke. Il classe 1990 ha dovuto fare i conti con lo stiramento subito ieri, che l’ha costretto a non poter prendere parte alla fase di spinta, accomodandosi direttamente all’interno del bob.

In classifica generale Francesco Friedrich mantiene il comando con 860 punti, contro gli 827 di Johannes Lochner e gli 804 di Oskars Kibermanis. Quarto Nico Walther a 793, per una graduatoria quanto mai corta.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO BOB A 4 2019

1 FRANCESCO FRIEDRICH GER 860 PUNTI

2 JOHANNES LOCHNER GER 827

3 OSKARS KIBERMANIS LET 804

4 NICO WALTHER GER 793

5 MAXIM ANDRIANOV RUS 736

6 DOMINIK DVORAK CEK 632

Foto: Johannes Lochner – Foto: IBSF/Viesturs Lācis[1]