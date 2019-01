Biathlon oggi (19 gennaio), Staffetta femminile Ruhpolding 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. La composizione dei quartetti

Prosegue senza soluzione di continuità a Ruhpolding, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon: oggi, sabato 19 gennaio, a partire dalle ore 14.30 è in programma la staffetta femminile, e l’Italia sarà al via senza Lisa Vittozzi: in apertura ci sarà Dorothea Wierer, poi toccherà a Federica Sanfilippo, che lancerà Nicole Gontier, mentre la frazione di chiusura sarà affidata ad Alexia Runggaldier.

Di seguito il programma completo della staffetta femminile di Ruhpolding con l’orario e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OASport, inoltre, vi offrirà la diretta live scritta integrale della gara tedesca.

PROGRAMMA GARE RUHPOLDING 2018

Sabato 19 gennaio

ore 14:30 staffetta femminile 4×6 km

LA STARTLIST DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI OBERHOF

1 RUS – RUSSIA

1-1 r MOROZOVA Anastasiia

1-2 g MIRONOVA Svetlana

1-3 y STARYKH Irina

1-4 b YURLOVA-PERCHT Ekaterina

2 GER – GERMANY

2-1 r HINZ Vanessa

2-2 g DAHLMEIER Laura

2-3 y PREUSS Franziska

2-4 b HERRMANN Denise

3 SWE – SWEDEN

3-1 r MAGNUSSON Anna

3-2 g BRORSSON Mona

3-3 y PERSSON Linn

3-4 b OEBERG Hanna

4 FRA – FRANCE

4-1 r SIMON Julia

4-2 g BESCOND Anais

4-3 y BRAISAZ Justine

4-4 b CHEVALIER Anais

5 ITA – ITALY

5-1 r WIERER Dorothea

5-2 g SANFILIPPO Federica

5-3 y GONTIER Nicole

5-4 b RUNGGALDIER Alexia

6 NOR – NORWAY

6-1 r SOLEMDAL Synnoeve

6-2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark

6-3 y ECKHOFF Tiril

6-4 b ROEISELAND Marte Olsbu

7 CZE – CZECH REPUBLIC

7-1 r PUSKARCIKOVA Eva

7-2 g JISLOVA Jessica

7-3 y DAVIDOVA Marketa

7-4 b VITKOVA Veronika

8 BLR – BELARUS

8-1 r ALIMBEKAVA Dzinara

8-2 g KRUCHINKINA Elena

8-3 y SOLA Hanna

8-4 b KRYUKO Iryna

9 UKR – UKRAINE

9-1 r MERKUSHYNA Anastasiya

9-2 g SEMERENKO Valj

9-3 y ZHURAVOK Yuliia

9-4 b SEMERENKO Vita

10 SVK – SLOVAKIA

10-1 r FIALKOVA Ivona

10-2 g FIALKOVA Paulina

10-3 y POLIAKOVA Terezia

10-4 b KUZMINA Anastasiya

11 SUI – SWITZERLAND

11-1 r GASPARIN Aita

11-2 g HAECKI Lena

11-3 y GASPARIN Elisa

11-4 b MEINEN Susanna

12 POL – POLAND

12-1 r HOJNISZ Monika

12-2 g ZBYLUT Kinga

12-3 y PITON Karolina

12-4 b ZUK Kamila

13 USA – USA

13-1 r EGAN Clare

13-2 g DUNKLEE Susan

13-3 y REID Joanne

13-4 b IRWIN Deedra

14 CAN – CANADA

14-1 r BEAUDRY Sarah

14-2 g LUNDER Emma

14-3 y BANKES Megan

14-4 b CRAWFORD Rosanna

15 EST – ESTONIA

15-1 r OJA Regina

15-2 g TOMINGAS Tuuli

15-3 y TALIHAERM Johanna

15-4 b GAIM Grete

16 BUL – BULGARIA

16-1 r KADEVA Daniela

16-2 g YORDANOVA Emiliya

16-3 y TODOROVA Milena

16-4 b STOYANOVA Desislava

17 CHN – CHINA

17-1 r ZHANG Yan

17-2 g MENG Fanqi

17-3 y CHU Yuanmeng

17-4 b TANG Jialin

18 FIN – FINLAND

18-1 r MINKKINEN Suvi

18-2 g LEHTONEN Venla

18-3 y TOIVANEN Laura

18-4 b FELLMAN Jenny

19 JPN – JAPAN

19-1 r TACHIZAKI Fuyuko

19-2 g MAEDA Sari

19-3 y HACHISUKA Asuka

19-4 b TANAKA Yurie

20 KOR – KOREA

20-1 r MUN Jihee

20-2 g FROLINA Anna

20-3 y KO Eunjung

20-4 b PARK Jiae

21 AUT – AUSTRIA

21-1 r INNERHOFER Katharina

21-2 g SCHWAIGER Julia

21-3 y RIEDER Christina

21-4 b HAUSER Lisa Theresa

22 SLO – SLOVENIA

22-1 r POJE Urska

22-2 g KLEMENCIC Polona

22-3 y ZADRAVEC Nina

22-4 b EINFALT Lea

Foto: Romeo Deganello