Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva 2019: domani l’inseguimento maschile. Sarà duello rusticano tra Martin Fourcade e Johannes Boe?

Al termine della sprint odierna, valida per la Coppa del Mondo di biathlon, sono stati definiti i sessanta partecipanti all’inseguimento maschile di domani: ad Anterselva sarà battaglia dura lungo i 12.5 km costellati dai quattro poligoni che potrebbero davvero rimescolare le carte in gioco. Ancora una volta a partire in testa sarà il norvegese Johannes Boe.

Dominatore incontrastato di questa stagione, Boe potrebbe anche fare gara in solitaria, dato che il connazionale Erlend Bjoentegaard partirà dopo 18″ appena davanti ai transalpini Antonin Guigonnat e Martin Foucade. Proprio quest’ultimo potrebbe essere l’avversario numero uno per il capofila.

Il francese ha sempre amato il format e potrà approfittare del pesante ritardo accumulato oggi dal russo Alexander Loginov, pensando di puntare magari alla seconda piazza nella classifica di specialità. Non staranno certamente a guardare il nostro Lukas Hofer ed il teutonico Arnd Peiffer, nel gruppone attualmente in lotta per la terza piazza nella graduatoria dell’inseguimento.

Per l’azzurro potrebbe essere anche l’occasione giusta per tentare finalmente l’ingresso nella top ten generale, visto che il tedesco Benedikt Doll dovrà faticare molto, partendo dal fondo del gruppo con oltre due minuti di ritardo dopo aver staccato per il rotto della cuffia il pass per l’inseguimento.

Occasione preziosa anche per il nostro Dominik Windisch, che proverà a strappare una difficile qualifica per la mass start di domenica, mentre avrà l’obiettivo di entrare in zona punti Thomas Bormolini, oggi fuori per meno di 10″. Occhio al possibile gioco di squadra dei francesi che hanno quattro atleti tra i primi sette.

Foto: Federico Angiolini