Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva 2019: domani la sprint maschile. Tutti i big nel primo gruppo

Scatterà domani, venerdì 25 gennaio, alle ore 14.30 la 10 km sprint maschile di Anterselva, sesta tappa di Coppa del Mondo di biathlon. Come accaduto oggi nella gara femminile, tutti i big, con l’eccezione dello svedese Sebastian Samuelsson, partiranno nel primo gruppo, che comprenderà anche due azzurri.

Il francese Martin Fourcade partirà con il pettorale numero 12, un minuto prima del nostro Lukas Hofer, mentre il norvegese Tarjei Boe scatterà con il 19. Secondo azzurro in gara sarà Dominik Windisch con il numero 23, mentre partiranno a 30″ di distanza i primi due della generale, con il russo Alexander Loginov davanti al norvegese Johannes Boe.

I due sono anche i primi della graduatoria sprint, ma il norvegese punta ad ampliare ancora il vantaggio nel confronto di tutti gli inseguitori, già lontani, nella generale: il russo paga già 186 punti di ritardo, mentre Fourcade è a -234, distanza che potrebbe essere già incolmabile, dato che inizia con questa gara la seconda parte del calendario.

Oltre ad Hofer e Windisch, l’Italia schiererà anche Thomas Bormolini, Giuseppe Montello e Daniele Cappellari. I primi sessanta, come di consueto, si qualificheranno per l’inseguimento di sabato. Gli azzurri puntano ad emulare le compagne di squadra, tutte qualificate per la seconda gara di Anterselva.

Foto: Federico Angiolini