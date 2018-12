Short track, Coppa del Mondo Almaty 2018: Italia quarta nella staffetta femminile. Finale B per Valcepina, Sighel e Confortola

Ancora un quarto posto per l’Italia nella Coppa del Mondo di short track. Nella terza ed ultima giornata di gare ad Almaty la staffetta femminile azzurra ha chiuso ai piedi del podio. Il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Sighel, Nicole Botter Gomez e Cecilia Maffei si è classifica alle spalle della vittoriosa Olanda, della Corea del Sud e del Canada. Un risultato comunque importante per le italiane, che ottengono punti in chiave qualificazione ai Mondiali del prossimo anno a Sofia.

Buone prove anche a livello individuale, anche se è mancato il guizzo per raggiungere almeno la finale A. Nei 500m Martina Valcepina ha chiuso al quarto posto una semifinale complicatissima con la polacca Natalia Maliszewska e la russa Sofia Prosvirnova. La valtellinese ha centrato l’accesso alla Finale B, però, poi è stata penalizzata dalla giuria. Il successo finale è andato all’ungherese Jara Jaszapati davanti all’olandese Lara Van Ruijven e Maliszewska (squalificata Prosvinrnova).

Nella seconda serie dei 1500m femminili si è imposta la sudcoreana Choi Minjeong, che ha superato nel duello tanto atteso l’olandese Suzanne Schulting. In terza piazza la canadese Kim Boutin. Tanti complimenti in casa Italia ad un’ottima Arianna Sighel, che ha centrato l’accesso alla Finale B, vincendola poi anche e chiudendo alla fine in ottava posizione.

Nei 500m maschili successo per il canadese Samuel Girard davanti all’ungherese Liu Shaoang e al padrone di casa, il kazako Abzal Azhgaliyev. Nessun azzurro è riuscito a qualificarsi per i quarti di finale.

Tripletta coreana, invece, nella seconda serie dei 1500m. Un dominio della Corea del Sud, con la vittoria di Kim Gun Woo davanti ai connazionali Kyung Hwan Hong e Lee June Seo. Il migliore degli azzurri è stato Yuri Confortola, giunto quinto nella finale B.

Oltre al successo nella staffetta femminile, l’Olanda vince anche quella maschile, imponendosi davanti al Canada e alla Cina. Nella finale B il quartetto azzurro (Mattia Antonioli, Yuri Confortola, Andrea Cassinelli e Tommasso) è stato squalificato.

Vittoria per il Canada nella staffetta mista, con i nordamericani che precedono Corea del Sud, Cina e Giappone.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico