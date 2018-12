Pallanuoto femminile, A1 2018-2019: risultati e classifica della settima giornata. Colpaccio del Rapallo, Orizzonte battuta

Settima giornata per il campionato femminile di pallanuoto di A1 2018-2019. Grandissima sorpresa in Liguria: il Rapallo compie l’impresa e batte la capolista Orizzonte Catania con un 9-6 che non ammette repliche. Ne approfitta il Plebiscito Padova che appaia in vetta alla graduatoria proprio le siciliane grazie alla vittoria netta sul Milano. Successi importanti per Roma e Florentia, si sblocca in coda l’F&D H2O nel match tra i fanalini di coda. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

Settima giornata

RAPALLO-EKIPE ORIZZONTE 9-6 (2-2, 4-0, 2-1, 1-3)

BOGLIASCO BENE-SIS ROMA 7-9 (2-2, 1-2, 1-2, 3-3)

F&D H2O-TORRE DEL GRIFO 12-7 (2-3, 3-1, 3-1, 4-2)

FLORENTIA-CSS VERONA 6-5 (2-2, 2-0, 2-1, 0-2)

PLEBISCITO PADOVA-KALLY N.C. MILANO 18-6

Classifica

Orizzonte 18 Plebiscito 18 Rapallo 16 Sis Roma 16 Florentia 10 N.C. Milano 9 Bogliasco 7 Css Verona 6 F&D H20 3 Torre del Grifo 0













Foto: LPS/Marco D’Alò