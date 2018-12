LIVE Biathlon, Sprint 10 km Hochfilzen 2018 in DIRETTA: Johannes Boe domina nonostante un errore al poligono!

Buongiorno e benvenuti alla diretta live della 10 km sprint maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Ieri si sono aperte le danze con la sprint femminile, oggi, venerdì 13 dicembre, a partire dalle ore 14.15 tocca agli uomini in una gara che vedrà al via ben cinque italiani.

Per quanto concerne la sprint odierna i due grandi favoriti sono i norvegesi Johannes e Tarjei Boe, mentre bisogna vedere quanta serenità ci sarà nella formazione russa dopo il blitz della polizia austriaca: in Slovenia era apparso in gran forma il russo Alexander Loginov, che divide l’ambiente (fu squalificato per EPO), ma che potrebbe risentire delle vicissitudini esterne, infine in casa transalpina, al momento, è Antonin Guigonnat il migliore, ma anche per le percentuali viste oggi tra le donne, il poligono austriaco sembra essere più complesso di quello sloveno.

Devono aggiustare la mira, nel vero senso della parola, per ottenere anche una buona posizione di partenza nell’inseguimento di domani i nostri Lukas Hofer e Dominik Windisch, bene sugli sci a Pokljuka, ma male al tiro, dove il miglior azzurro è stato Thierry Chenal.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della 10 km sprint maschile di Hochfilzen (Austria), valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo di biathlon: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Start alle ore 14.15, la nostra diretta inizierà attorno alle ore 14.00. Buon divertimento! (Foto: Nicolò Persico)

15.45 Il nostro live termina qui, grazie per averci seguito anche oggi. Appuntamento alla prossima diretta, buona serata da OA Sport.

15.40 Vince Johannes Boe in 24’49″2, secondo a 8″6 Matin Fourcade, terzo a 10″2 Benedikt Doll. Italiani: 12° Lukas Hofer a 54″8, 34° Dominik Windisch a 1’31″1, 55° Giuseppe Montello a 2’03″3, 92° Thomas Bormolini a 3’07″1, 98° Thierry Chenal a 3’28″0.

15.38 Chiude 55° Giuseppe Montello, con un ritardo di 2’03″3. L’azzurro sarà al via dell’inseguimento di domani.

15.35 L’italiano è 47° agli 8.5 km: bisogna stingere i denti fino al traguardo.

15.33 Montello scende al 45° posto ai 7.7 km, fuori dalla zona punti ma ancora dentro ai 60 che saranno al via domani.

15.29 Un errore in piedi per Montello, 38° dopo il secondo poligono.

15.25 Decimo il norvegese Christiansen, Hofer scende in 12ma posizione.

15.18 Bene Montello nel primo poligono a terra! L’azzurro è 22° all’intermedio!

15.16 Nessuna variazione all’arrivo per il momento. Hofer sempre 11°, Windisch 31°, mentre sono fuori dall’inseguimento di domani già Bormolini e Chenal.

15.11 Partito Giuseppe Montello, ultimo azzurro ed ultimo atleta in assoluto in gara.

15.08 Hofer chiude 11° a 54″8, il migliore finora tra gli atleti gravati da due errori.

15.03 Fourcade è secondo all’arrivo, con 8″6 di ritardo da Boe, pur non avendo sbagliato. Domani nell’inseguimento ne vedremo delle belle.

15.01 Hofer commette un errore anche al secondo poligono. Gara difficile per gli azzurri.

15.00 Fourcade agli 8.9 km è a 11″3 dal norvegese.

14.57 Il transalpino paga ai 7.7 km 4″6.

14.56 Fourcadr non sbaglia e dopo il secondo poligono è a 0″8 da Johannes Boe!

14.54 Fourcade all’intermedio ai 5.6 km paga 22″6, ma con uno zero in piedi potrebbe avvicinarsi al norvegese.

14.51 Johannes Boe chiude con 25″9 di margine su Guigonnat!

14.53 Hofer commette un errore nel poligono a terra.

14.51 Chenal chiude a tre minuti da Guigonnat e difficilmente sarà al via dell’inseguimento.

14.49 Il tedesco Doll, senza errori, è a 6″6 da Boe all’intermedio dopo il secondo poligono.

14.47 Fourcade perfetto a terra, paga 17″3 da Boe.

14.44 Un errore al tiro per WIndisch, mentre Boe nonostante l’errore ha oltre 10″ di margine su tutti gli avversari. Attendiamo Fourcade.

14.42 Sbaglia l’ultimo tiro in piedi Johannes Boe!

14.40 Parte il nostro Bormolini, tra poco toccherà ad Hofer!

14.38 Partito Windisch, tra poco tocca a Fourcade!

14.36 Guigonnat perfetto anche in piedi!

14.35 Stratosferico Boe! 22″87 su Eder di vantaggio per lui! Magnifica prestazione sinora del norvegese!

14.33 Johannes Boe perfetto al primo poligono!

14.21 Pesantissimi due errori a terra per Thierry Chenal, ultimo con 1’07” di ritardo al primo poligono.

14.29 Nonostante l’assenza di vento, si registrano molti errori al tiro a terra: sbaglia anche Tarjei Boe, che è secondo a 15″ da Guigonnat.

14.27 Guigonnat è il primo a non sbagliare al poligono e dà 21″ agli avversari al momento.

14.25 Parte Johannes Boe, intanto Chenal si sta ben comportando sugli sci.

14.20 Partito il primo azzurro, Thierry Chenal, in gara con il numero 11.

14.16 Partito il primo atleta: iniziata la sprint di Hochfilzen.

