Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, Eurolega basket 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Ritorna in campo quest’oggi l’Olimpia Milano per la decima giornata della prima fase dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La formazione di Simone Pianigiani è scivolata al quinto posto in classifica dopo la sconfitta contro Barcellona, ma si trova ancora in piena zona playoff. Mike James e compagni andranno a caccia di un successo sul difficile campo dello Zalgiris Kaunas.

La squadra lituana, allenata da Sarunas Jasikevicius, si è resa protagonista di un’autentica impresa nella scorsa stagione chiudendo l’Eurolega al terzo posto. Quest’anno, complici i consistenti cambiamenti nel roster, i prossimi avversari dell’Olimpia stanno faticando a trovare continuità di risultati e arrivano da tre sconfitte consecutive. Milano dovrà fare ancora a meno di Nemanja Nedovic, infortunato, e di Christian Burns e Simone Fontecchio, ceduti alla Nazionale. Molto difficile sembra anche il recupero di Amedeo Della Valle, mentre ci sarà Andrea Cinciarini, richiamato dall’azzurro per fronteggiare la situazione d’emergenza.



La sfida si disputerà presso la Zalgirio Arena di Kaunas (Lituania). La palla a due è prevista per le ore 19.00. La partita sarà visibile soltanto in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player, mentre OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale dell’incontro, per raccontarvi ogni azione del decimo impegno europeo dell’Olimpia Milano. Di seguito il programma completo.

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE

ore 19.00 Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano

diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport













Credit: Ciamillo