Volley, SuperLega: i migliori italiani dell’ottava giornata. Zaytsev tonico, Giannelli-Vettori ok, conferme Lanza e Raffaelli

Nel weekend si è disputata l’ottava giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno.

IVAN ZAYTSEV. Lo Zar gioca una partita stellare, l’opposto di Modena si carica sulle spalle il peso dell’intera squadra nel big match contro Civitanova ma non riesce a portare i Canarini al successo: 28 punti col 56% in attacco e 3 aces, numeri da star.

OSMANY JUANTORENA. Sokolov e Leal ci mettono punti pesanti ma è la Pantera a risultare decisiva in termini di precisione e di continuità, lo schiacciatore è il motore di Civitanova che espugna il PalaPanini con i 18 punti (54%) dello schiacciatore.



SIMONE GIANNELLI e LUCA VETTORI. Trento surclassa Verona e fa capire di potersi giocare qualcosa di importante in questo campionato, prestazione in regia da incorniciare per Giannelli che permette ai compagni di attaccare col 58%, trova le giuste soluzioni per Kovacevic e Russell oltre che per l’opposto: Vettori sta pian piano risalendo la china e i suoi 12 punti sono altamente importanti.

FILIPPO LANZA. La vicinanza con Leon sta facendo bene allo schiacciatore italiano che continua a esprimersi su ottimi livelli, il successo di Perugia su Castellana Grotte passa anche dai suoi 11 punti col doppio 47% in attacco e ricezione.

GIACOMO RAFFAELLI. Dopo qualche passaggio a vuoto il giovane schiacciatore batte nuovamente un colpo e ruggisce aiutando Ravenna a sconfiggere Latina e a rilanciarsi in ottica playoff. L’azzurro sciorina 13 punti con addirittura un vertiginoso 71% in attacco e il 55% in ricezione, ottima risposta anche in ottica Nazionale.

GABRIELE DI MARTINO e MARCO VITELLI. Sora e Vibo Valentia vincono su Monza e Padova grazie rispettivamente ai punti di Petkovic e Al Hachdadi ma si distinguono anche i centrali che mettono a segno rispettivamente 4 e 3 muri per 7 e 9 punti complessivi.

GABRIELE MARUOTTI. Prima vittoria per Siena che batte Milano al tie-break, non vanno dimenticati gli 11 punti col 67% offensivo dello schiacciatore.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo