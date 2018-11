Volley, SuperLega: i migliori italiani della settima giornata. Juantorena bombarda, Lanza-Colaci solidi, Vettori ok

Ieri si è disputata la settima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno.

FILIPPO LANZA e MASSIMO COLACI. Leon fa i numeri e Atanasijevic bombarda, ma il lavoro dei due italiani è altrettanto importante per il successo di Perugia nel big match contro Modena. Lo schiacciatore sta seriamente prendendo le misure con la nuova squadra e inizia a macinare gioco (55% in ricezione, 43% in attacco, 10 punti con 3 aces) mentre il libero è il consueto baluardo difensivo che tiene bene i colpi di Zaytsev e Urnaut.



OSMANY JUANTORENA. La stoccata della Pantera non può mancare, il martello prende per mano Civitanova insieme al fido Sokolov e la guida verso l’annunciata vittoria contro Sora che serve per rilanciarsi in classifica. L’italo-cubano va a referto con 15 punti (2 aces) e il 54% in attacco, ordinaria amministrazione per un talento del suo calibro.

LUCA SPIRITO. Sarà anche facile alzare con insistenza per un ottimo giocatore come Stephen Boyer ma l’elevato rendimento dell’opposto francese passa anche per le mani del palleggiatore di Verona che guida brillantemente i compagni verso un fondamentale successo contro Ravenna in ottica playoff.

THOMAS BERETTA. Monza vince il sentito derby con Milano soprattutto grazie alle bordate di Dzavoronok e Ghafour ma premiamo il capitano per la grinta che ha messo in campo in uno degli incontri cruciali della stagione per la società brianzola, il successo in trasferta al tie-break vale doppio.

LUIGI RANDAZZO. Semplicemente strepitoso, il trascinatore indiscusso di Padova che batte Siena e si lascia alle spalle l’iniziale momento di difficoltà. Molto del merito di questa uscita dal tunnel è dello schiacciatore azzurro che si è esaltato anche in questa occasione mettendo a segno ben 22 punti con un super 62% in attacco (ci sono anche 3 aces, 40% in ricezione). Ormai è salito in quota e ha iniziato a carburare con continuità.

LUCA VETTORI e SIMONE GIANNELLI. La diagonale di Trento gioca su buoni livelli anche se bisogna ricorrere al tie-break per regolare il fanalino di coda Castellana Grotte che ha creato diversi grattacapi ai dolomitici. L’opposto non sfigura (15 punti, 41%), la gestione del palleggiatore è positiva (sfrutta anche il braccio caldo di Kovacevic e cerca di tirare fuori il meglio da Russell un po’ spento in fase offensiva).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo