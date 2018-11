Volley, SuperLega: i migliori italiani della quinta giornata. Daniele Lavia, che novità! Nelli titolare, Lanza risplende, ok Zaytsev

Nel weekend si è disputata la quinta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno.

FILIPPO LANZA. Lo schiacciatore gioca la sua migliore partita stagionale e viene addirittura votato come MVP, Perugia batte Siena e si conferma in testa alla classifica. Super Pippo si fa sentire mettendo a segno 15 punti (2 aces) con un rilevante 68% in attacco e dando il proprio contributo in ricezione accanto al fuoriclasse Wilfredo Leon. Ce n’era davvero bisogno.

SIMONE GIANNELLI e GABRIELE NELLI. Trento perde soltanto al tie-break contro Civitanova, facendo ancora vedere un ottimo gioco e facendo capire che può lottare per le posizioni che contano. La regia del baby fenomeno fa sempre la differenza e tira fuori il meglio da Uros Kovacevic (27 punti), il giovane opposto gioca da titolare al posto di Luca Vettori e il suo gioco piace fin da subito (14 punti e 58% in attacco, servito un po’ poco).

DANIELE LAVIA. Il nome nuovo di questo turno, colui che ha trascinato Ravenna a un fondamentale successo su Vibo Valentia (insieme al buon Rychlicki). Lo schiacciatore subentra a Raffaelli dopo il primo set e confeziona una prestazione da urlo con 19 punti, 58% in attacco, 30% in ricezione. Nel giorno del suo 19esimo compleanno, l’ex Club Italia si fa valere e conferma di poter essere un valido elemento: giovane da Nazionale?

LUIGI RANDAZZO. Dopo un avvio di stagione un po’ sottotono, lo schiacciatore torna a ruggire e fa sentire il suo braccio trascinando Padova a un cruciale successo su Monza. Gigi va a referto con 17 punti (53% in attacco) ma soprattutto mette la sua grinta al servizio dei compagni di squadra che riescono a battere una delle squadre più in forma del campionato.

IVAN ZAYTSEV. Dopo i problemi al collo che gli hanno impedito di giocare giovedì scorso, lo Zar ritorna titolare e prende per mano Modena che ha pochissimi problemi a passare sul campo di Latina. L’opposto non fa sconti a nessuno, con estrema disinvoltura mette a terra 13 punti (4 aces, 50% in attacco) e chiude i conti sfruttando anche l’ottimo Daniele Mazzone (10, 3 muri).













Foto: Valerio Origo