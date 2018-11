Volley, SuperLega: i migliori italiani della nona giornata. Juantorena star, Giannelli-Nelli al top, Beretta guida l’impresa

Nel weekend si è disputata la nona giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno.

THOMAS BERETTA. Il capitano di una Monza d’antologia che conquista uno dei risultati più importanti della sua storia: i brianzoli espugnano il PalaBarton di Perugia mandando al tappeto i Campioni d’Italia, una corazzata che sembrava inscalfibile e che fino a questo momento non aveva lasciato per strada nemmeno un punto. Dzavoronok e Plotnytskyi fanno la voce grossa, il centrale ci mette il cuore e fa sentire la sua presenza con 12 punti (3 muri, 69% in attacco) risultando determinante nelle fasi calde.



OSMANY JUANTORENA. La Pantera continua a ruggire come sue abitudine, lo schiacciatore di Civitanova ha dominato in lungo e in largo trascinando la sua Lube al successo contro Siena. I numeri parlano chiaro: 24 punti (addirittura 15 vinti-persi), 63% in attacco, 65% in ricezione, due aces e due muri, semplicemente dominante.

RICCARDO SBERTOLI. Il regista di una bella Milano che batte un colpo e ottiene una vittoria importantissima contro Verona. Il palleggiatore riesce a scatenare un superlativo Nimir Abdel-Aziz, si appoggia bene a Clevenot e Maar e guida i meneghini verso il successo.

SIMONE GIANNELLI e GABRIELE NELLI. Diagonale perfetta di Trento che espugna il campo di Padova e si porta ad appena quattro punti dalla capolista Perugia. Il palleggiatore smista a piacimento, l’opposto subentra a Luca Vettori nel primo set e schiaccia a terra 15 punti (45% in attacco, 3 muri) confermandosi un buon elemento.

IVAN ZAYTSEV. Modena non deve strafare per battere Vibo Valentia davanti ai 4000 spettatori del PalaCalafiore di Reggio Calabria, lo Zar ci mette comunque lo zampino e chiude con 12 punti (56% in attacco). I Canarini approfittano alla grande del capitombolo di Perugia e avvicinano la vetta.













Foto: Valerio Origo