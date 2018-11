Volley, Superlega 2018-2019: risultati nona giornata. Capitombolo Perugia in casa con Monza, Modena corsara a Vibo

Perdere in casa con Sora e, una settimana dopo, andare ad espugnare il campo della capolista fin qui imbattuta Perugia. Monza si conquista il titolo di squadra “pazza” dell’ultima settimana e contemporaneamente quello di formazione della settimana e compie una vera e propria impresa andando a vincere 3-2 la maratona sul campo di una Sir Safety Perugia un po’ stanca per l’impegno di Champions, un po’ distratta, sicuramente meno efficace del solito con le sue bocche da fuoco messe a dura prova dalla squadra di Soli che si aggrappa agli impronunciabili ma efficacissimi Dzavoronok e Plotnyskyi per osare e ottenere un risultato inatteso che riscatta pienamente il rovescio di sette giorni prima.

Con Civitanova e Trentino che avevano vinto i rispettivi anticipi mancava solo la Azimut Leo Shoes Modena all’appello tra le big per approfittare del passo falso casalingo della squadra di Lorenzo Bernardi. E Zaytsev e compagni hanno risposto presenti infliggendo una secca sconfitta a domicilio a Vibo Valentia, sconfitto con un secco 3-0 al termine di un match a senso unico.

La Revivre Axopower Milano, pur tra mille difficoltà, continua la sua risalita in classifica facendo questa volta una vittima eccellente, proprio una settimana essere stata la vittima del Siena per la prima vittoria in assoluto in Superlega per i toscani. A cadere sotto i colpi di Abdel Aziz (25 punti per l’opposto olandese) e compagni è stata la Calzedonia Verona che perde 3-1 e soprattutto sembra al momento perdere il treno per quel quinto posto che è l’obiettivo massimo raggiungibile al momento.



La vera sorpresa del campionato, al momento, è la Consar Ravenna che conquista la sua prima vittoria stagionale in trasferta espugnando con un secco 3-0 il campo della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, reduce dalla esaltante vittoria di Monza. In campo per tre quarti di gara c’è solo una squadra, quella ravennate, solida, determinata e attenta in ogni fondamentale e adesso quinta in classifica. Punti salvezza (e forse anche play-off) preziosissimi, infine, quelli conquistati dal Top Volley Latina che, sul campo di Cisterna, travolge con un netto 3-0 la Bcc Castellana Grotte, troppo fragile lontano dalle mura amiche e riprende la marcia interrotta una settimana fa a Ravenna.













