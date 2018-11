Volley, SuperLega 2018-2019: Civitanova batte Siena nell’anticipo della nona giornata, show di Juantorena

Civitanova non fa sconti e sconfigge Siena per 3-1 (32-30; 25-15; 20-25; 25-18) nel match della nona giornata di SuperLega, anticipato a oggi perché a fine mese la Lube sarà impegnata nel Mondiale per Club. I cucinieri si impongono all’Eurosuole Forum e infilano la settima vittoria nel massimo campionato italiano di volley maschile, portandosi momentaneamente a due punti di distacco dalla capolista Perugia che però ha giocato una partita in meno. Siena invece invece incappa nella settima sconfitta consecutiva e ora il cambio di allenatore è davvero dietro l’angolo.



I ragazzi di coach Medei si sono imposti ai vantaggi in un primo set estremamente combattuto, si sono issati poi rapidamente sul 2-0 ma a causa di qualche disattenzione di troppo sono stati costretti a giocare il quarto set prima di festeggiare. A risolvere la contesa i 9 muri e gli 8 aces di squadra, show personale dello scatenato Osmany Juantorena (24 punti per la Pantera) affiancato di banda da Leal (13), solo 9 punti per l’opposto Tsvetan Sokolov in diagonale con Bruninho, sontuosa prestazione del centrale Simon (15 punti, 4 aces) affiancato a rotazione da Enrico Cester ed Enrico Diamantini. A Siena, sempre penultima con tre punti e sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere, non sono bastati Ramos Hernandez (17) e Yuki Ishikawa (13).