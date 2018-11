Volley, Mondiale per club 2018: Trento e Civitanova in semifinale, quando si giocano? Data, programma, orari e tv. Possibile derby italiano!

E’ un Mondiale per Club 2018 da sogno per l’Italia. Alle Final Four di Częstochowa (in Polonia) si sono qualificate la Lube Civitanova e l’Itas Diatec Trento ed ora la possibilità di vedere un derby azzurro in semifinale o finale è un’ipotesi molto probabile.

Trento e Civitanova, affronteranno nell’ultima giornata della fase a gironi rispettivamente i polacchi dell’Asseco Resovia e i russi del Fakel Novy Urengoy. In caso di vittoria entrambe chiuderebbero al primo posto, evitando dunque lo scontro in semifinale. Infatti nel penultimo atto del torneo la prima del Gruppo A affronta la seconda del Gruppo B e viceversa.

Di seguito il calendario delle semifinali del Mondiale per Club 2018 di volley maschile con tutte le date, il programma e gli orari delle partite. Le partite delle squadre italiane saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

Sabato 1 Dicembre

17.30 Semifinale 1

20.30 Semifinale 2

Domenica 2 Dicembre

17.30 Finale terzo posto

20.30 Finale Mondiale per Club 2018 di volley maschile

Foto: Valerio Origo