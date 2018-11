Volley femminile, Serie A1: quarta giornata. Cinque capoliste! Vittorie di Casalmaggiore, Scandicci e Brescia

Nel pomeriggio si è disputata la quarta giornata della Serie A1 2018-2019 di volley femminile, solo cinque partite in programma perché Conegliano e Novara recupereranno il loro incontro a fine mese visto che ieri sera si sono fronteggiate nella Finale della Supercoppa Italiana vinta dalle Pantere di fronte al proprio pubblico.

Le due grandi favorite per lo scudetto erano dunque ferme al pari della capolista Busto Arsizio che ha osservato un turno di riposo, attenzione tutta spostata sulla quotata Scandicci che si è sbarazzata del Club Italia con un comodo 3-0 e così ha agganciato Novara e Busto al comando: spiccano i 12 punti del solito opposto Isabelle Haak, 9 punti per Lucia Bosetti e 8 marcature per la centrale Adenizia (3 muri) mentre alle azzurrine, ancora a secco di vittorie, non sono bastati i 15 di Sylvia Nawakalor (4 punti per Elena Pietrini e 6 per Loveth Omoruyi).



Casalmaggiore infila la terza vittoria consecutiva regolando Cuneo per 3-1 e aggancia il gruppo di testa ringraziando soprattutto una clamorosa Polina Rahimova (20 punti) e la sempre tonica Agnieszka Kakolewska (11), brave oggi a battere Van Hecke (16) e Marina Zambelli (14) che non sono riuscite a evitare la prima sconfitta stagionale per le piemontesi.

Brescia continua a sorprendere, espugna Filottrano per 3-1 e infila la terza vittoria consecutiva agganciando il gruppo di testa. Prestazione di spessore da parte di Jessica Rivero (22 punti), doppia cifra anche per Anna Nicoletti (14) e Francesca Villani (13) mentre alle marchigiane non bastano Vasilantonaki (16) e Di Iulio (15).

Monza torna alla vittoria surclassando Chieri con un rapido 3-0 grazie all’ottima prestazione delle attaccanti Rachael Adams (14 punti, 3 muri), Hanna Orthmann (13, 2 aces) e Serena Ortolani (12).

Firenze espugna Bergamo che è ancora ferma al palo, le toscane hanno la meglio in particolar modo grazie a Louisa Lippmann (25) e Alice Degradi (23) mentre alle orobiche non bastano i 18 punti di Camilla Mingardi.

Di seguito tutti i risultati dettagliati della quarta giornata della Serie A1 2018-2019 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile:

Savino Del Bene Scandicci vs Club Italia Crai 3-0 (25-19; 25-12; 25-21)

Lardini Filottrano vs Banca Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (22-25; 25-23; 23-25; 19-25)

Pomì Casalmaggiore vs Bosca San Bernardo Cuneo 3-1 (25-18; 17-25; 25-16; 25-18)

Saugella Team Monza vs Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 (25-19; 25-17; 25-21)

Zanetti Bergamo vs Il Bisonte Firenze 1-3 (26-24; 11-25; 19-25; 23-25)

Imoco Volley Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara mercoledì 28 novembre, ore 20.30

RIPOSA: Unet E-Work Busto Arsizio

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Novara 9 3 3 Busto Arsizio 9 3 3 Scandicci 9 4 3 Casalmaggiore 9 4 3 Brescia 9 4 3 Conegliano 6 2 2 Monza 6 4 2 Firenze 6 4 2 Cuneo 3 3 1 Filottrano 3 3 1 Club Italia 0 4 0 Bergamo 0 4 0 Chieri 0 4 0













Foto: Simone Contesini