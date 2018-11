Volley femminile, Serie A1 2018-2019: Busto Arsizio batte Firenze e aggancia Novara in testa

Busto Arsizio ha agganciato Novara in testa alla classifica della Serie A1 di volley femminile. Le Farfalle sono riuscite a sconfiggere Firenze per 3-2 (17-25; 16-25; 25-18; 25-20; 15-9) nel posticipo della sesta giornata e hanno così infilato il quinto successo consecutivo in campionato, conservando la propria imbattibilità ma lasciando un punto per strada. Al PalaYamamay le padrone di casa sono riuscite nell’impresa di rimontare dalla 0-2 e di imporsi poi al tie-break contro le toscane, che hanno sognato il colpaccio in trasferta prima di crollare sulla lunga distanza e rimanendo così all’ottavo posto in classifica.

Busto Arsizio continua a volare e conferma di poter ricoprire un ruolo importante in questo campionato anche se dovrà poi confermarsi contro avversari di maggiore spessore. La partita odierna è stata risolta dalla strepitosa schiacciatrice Vittoria Piani che ha messo a segno 21 punti, ben supportata da Alessia Gennari (17) e Britt Herbots (16) tutte servite da una buona Alessia Orro. La Unet porta a casa un successo fondamentale e in rimonta contro una bella Firenze a cui è mancata la giusta aggressività per chiudere, non bastano di 21 punti di Louisa Lippmann, i 6 muri di Mina Popovic e le 15 marcature di Indre Sorokaite.













Foto: CEV