Volley femminile, CEV Cup 2019: Busto Arsizio suda col Dresda, sofferta vittoria al tie-break

Vittoria sofferta per Busto Arsizio nell’andata dei 16esimi di finale della CEV Cup 2018-2019 di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Di fronte ai 1500 spettatori del PalaYamamay, le Farfalle hanno sconfitto il Dresda per 3-2 (25-21; 24-26; 25-22; 23-25; 15-10) dopo 123 minuti molto intensi anche se poco spettacolari ma la qualificazione al prossimo turno è rimandata all’incontro di ritorno in programma in Germania. Le ragazze di Marco Mencarelli dovranno vincere quella partita oppure perdere al tie-break per poi imporsi al golden set se vorrà proseguire la propria avventura continentale.



Spiccano i 21 punti di Britt Herbots affiancata di banda da Alessia Gennari (17), 12 punti per Vittoria Piani e 13 per Alexandra Botezat (4 aces, 3 muri), doppia cifra anche per Beatrice Berti (12, 4 muri). Alla compagine teutonica non sono bastate le 21 marcature a testa di Stigrot e Planinsec ma per la seconda forza del nostro campionato, distaccata di appena tre punti da Novara e con una partita in meno, si preannuncia una partita molto ostica in trasferta contro una squadra che soltanto oggi ha perso il suo primo incontro stagionale.













Foto: CEV