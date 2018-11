Volley, Calendario Mondiale per club 2018: le date e gli orari delle partite. Il programma e come vederle in tv

Ci siamo, da quest’oggi Civitanova e Trento iniziano la loro avventura nel Mondiale per Club 2018 di volley maschile che si disputerà in Polonia fino al 2 dicembre. Le squadre italiane puntano in grande. La Lube vorrà rifarsi dopo la Finale persa l’anno passato mentre l’Itas vorrà dare una bella rispolverata all’album dei ricordi, cercando di replicare quanto di glorioso fatto nel recente passato in questa competizione. Le nostre due formazioni sono state inserite in due gironi differenti: i cucinieri se la vedranno contro lo Zenit Kazan detentore del titolo, il temibile PGA Skra Belchatow di Roberto Piazza e la mina vagante Fakel Novy Urengoy; i dolomitici affronteranno invece il Sada Cruzeiro, lo ZAKSA di Andrea Gardini e il modesto Ardakan.



La Pool A si giocherà a Radom, la Pool B andrà in scena a Resovia mentre la Final Final avrà luogo a Częstochowa. Le prime due classificate dei due gironi accederanno alle semifinali incrociate.

Di seguito il calendario delle partite di Civitanova e Trento al Mondiale per Club 2018 di volley maschile con tutte le date, il programma e gli orari delle partite. Le partite delle squadre italiane saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

POOL A (a Radom):

Skra Belchatow (Polonia), Zenit Kazan (Russia), Cucine Lube Civitanova (Italia), Fakel Novy Urengoy (Russia)

POOL B (a Resovia):

Asseco Resovia (Polonia), Sada Cruzeiro (Brasile), Itas Trentino (Italia), Khatam Ardakan (Iran)

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE:

17.30 Skra Belchatow vs Cucine Lube Civitanova

17.30 Itas Trentino vs Khatam Ardakan

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE:

17.30 Cucine Lube Civitanova vs Zenit Kazan

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE:

17.30 Sada Cruzeiro vs Itas Trentino

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE:

17.30 Fakel Novy Urengoy vs Cucine Lube Civitanova

17.30 Asseco Resovia vs Itas Trentino

SABATO 1° DICEMBRE:

17.30 Semifinale 1

20.30 Semifinale 2

DOMENICA 2 DICEMBRE:

17.30 Finale terzo posto

20.30 Finale Mondiale per Club 2018 di volley maschile

MONDIALE PER CLUB: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le partite delle squadre italiane saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.













Foto: Valerio Origo