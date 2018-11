LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA Streaming: 26 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA STREAMING della dodicesima partita del match mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Dopo undici partite i due giocatori sono sul punteggio di 5,5-5,5: ci crediate o meno, sono tutte finite patte.

Il match è dunque giunto al suo atto finale, almeno per quanto riguarda la sua parte a cadenza classica, con 100 minuti per le prime 40 mosse, 50 per le successive 20 e 15 per finire, sempre con 30 secondi di incremento a tratto. Carlsen e Caruana non sono ancora riusciti a battersi l’un l’altro: quest’oggi l’italoamericano avrà il Bianco. Per la seconda volta consecutiva il norvegese arriva al dodicesimo incontro in un match iridato: due anni fa, contro Sergey Karjakin, la contesa proseguì fino agli spareggi. Proprio questi ultimi, in programma mercoledì, sono ormai dietro l’angolo, se anche oggi sulle 64 case non si producesse nulla di vittorioso. Gli Stati Uniti aspettano un Campione del Mondo dal 1972: allora c’era il genio di Bobby Fischer, un personaggio molto complesso in tutte le sue sfumature, del cui talento però non si può discutere. Fu il primo a interrompere una lunghissima scia di vittorie di scacchisti dell’Unione Sovietica, con nomi che andavano da Mikhail Botvinnik fino a Boris Spassky, battuto proprio da Fischer. Quest’ultimo, però, il match contro Anatoly Karpov del 1975 non lo giocò: è rimasto l’unico caso di Campionato del Mondo assegnato a forfait.



Buon divertimento!

