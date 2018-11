River Plate-Boca Juniors, Finale Copa Libertadores 2018: quando si gioca? Tutte le ipotesi e le date. Domani la decisione

Ormai il fatto è acclarato: rinviato a data da destinarsi il ritorno della Finale di Copa Libertadores 2018 tra i due club argentini del River Plate e del Boca Juniors. L’aggressione al pullman del Boca da parte dei tifosi del River, con conseguente ferimento di alcuni calciatori ricoverati in ospedale ed altri intossicati dai gas, ha avuto delle conseguenze serie sul piano dell’organizzazione dell’evento. Un contesto che con lo sport c’entrava poco e che ha portato alla decisione da parte della Conmebol di rinviare il tutto, come dichiarato dal massimo dirigente della Federazione sudamericana Alejandro Dominguez.

Tuttavia da parte del presidente del Boca si insiste sulla vittoria a tavolino date le circostanze: “Le partite si vincono e si perdono sul campo, però ho una figura di riferimento e non posso parlare a titolo personale ma tutelare gli interessi del club. Abbiamo fatto un esposto di 15 pagine e mi auguro di avere risposta adeguata dalla commissione disciplinare della Conmebol“, ha dichiarato Daniel Angelici (fonte: Ansa), determinato a perseguire questa strada, dopo che la partita di andata si era conclusa sul 2-2.

Come andrà a finire? Stando a quello che riporta la Gazzetta dello Sport Angelici e il n.1 del River saranno chiamati a trovare un accordo domani mattina per stabilire una data in cui disputare questo incontro tanto discusso. E’ ovvio che la richiesta del Boca di prendere dei provvedimenti disciplinari condizionerà ogni tipo di dialogo. In caso si decida di giocare, la data sarebbe quella dell’8 dicembre. I margini non sono molti, tenendo conto dell’inizio del Mondiale per Club è previsto il 18 dicembre.













Foto: Adwo / Shutterstock.com