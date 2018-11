LIVE Civitanova-Belchatow e Trento-Ardakan volley, Mondiale per club 2018 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Belchatow e di Trento-Ardakan volley, match validi per il Mondiale per club di pallavolo. La Lube scenderà in campo a Radom per affrontare i temibili polacchi di fronte al proprio pubblico, i cucinieri sono attesi da un debutto insidioso contro la formazione di coach Roberto Piazza: bisognerà partire col piede giusto per puntare alla qualificazione alle semifinali visto che il girone prevede anche la presenza di Zenit Kazan e Fakel Nova Urengoy.

I dolomitici scenderanno in campo a Resovia per affrontare la modesta formazione iraniana, i ragazzi di Angelo Lorenzetti non dovrebbero avere grossi problemi contro i persiani e hanno tutte le carte in regola per portare a casa la vittoria: bisogna incominciare al meglio la rassegna iridata, saranno poi le sfide contro Asseco Resovia e Sada Cruzeiro a dire se i gialloblu potranno giocare le semifinali.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova.Belchatow e di Trento-Ardakan volley, match validi per il Mondiale per club di pallavolo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 17.30.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Valerio Origo