VIDEO Mike James, canestro da 3 all’ultimo secondo! L’Olimpia Milano batte l’Efes in Eurolega!

Una bomba di Mike James all’ultimo secondo regala la vittoria all’Olimpia Milano in Eurolega contro i turchi dell’Anadolu Efes. Andiamo a rivivere le immagini dell’ultimo pazzesco canestro della partita e ascoltiamo le sue parole a fine partita.

Unbelievable! 👀@TheNatural_05 loses it, gets it back and NAILS the game-winning 3!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/jefZIW0TWa

— EuroLeague (@EuroLeague) November 2, 2018