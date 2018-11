Basket, Eurolega 2019: PAZZA Olimpia Milano! James firma la tripla della vittoria sulla sirena, Efes battuto!

E’ un’altra partita da brivido al Forum di Assago, ed ancora una volta l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano riesce a venirne fuori da vincitrice: l’Anadolu Efes Istanbul si deve arrendere per 81-80 dopo aver giocato una gran partita di rimonta continua. Il canestro della vittoria è di Mike James, che realizza un tiro da tre fuori equilibrio e, più in generale, fuori da qualsiasi manuale del basket, a un secondo dalla fine. Prima del tiro vincente, 5/5 in lunetta a parte, l’ex Panathinaikos aveva sul tabellino un 3/19 dal campo, a ulteriore dimostrazione che un tiratore può anche sbagliare mille tiri, ma se c’è di mezzo quello decisivo il discorso cambia completamente. Per Milano, a parte i 15 punti del suo eroe di serata, ce ne sono 14 di Vlado Micov e 13 di Arturas Gudaitis; l’Efes ne trova invece 23 da un grande Adrien Moerman (10/14 dal campo), 15 da Vasilije Micic e 10 da Tibor Pleiss.

Nei primi cinque minuti e mezzo entrambe le squadre tirano con percentuali altissime, quasi perfette: il risultato è che ci si trova presto sul 16-14 con Micov da una parte e Micic dall’altra a fare il maggior rumore. Cinciarini, inserito in quintetto base da Pianigiani, si rivela utile più di una volta: una tripla, vari aiuti difensivi e la correzione a canestro del 18-14. L’Efes smette di segnare, l’Olimpia no: coglie alcuni problemi della difesa turca e va sul 22-15 con schiacciata di Gudaitis su bella palla schiacciata a terra di Bertans. Dopo un inizio complesso si accende anche James, che regala al Forum un galleggiamento in aria che vale il 24-17. Questo è anche il punteggio finale del primo quarto, perché entrambe le squadre gestiscono in malo modo gli attacchi degli ultimi 50 secondi.

Gudaitis torna in campo regalando il +10 ai padroni di casa, che diventa rapidamente +15 (36-21) con Jerrells che prima firma la tripla frontale e poi, in contropiede, serve Kuzminskas che inchioda la schiacciata che fa esplodere il Forum. Il time-out chiamato da Ataman scuote gli ospiti, con Larkin, Pleiss (gioco da tre punti) e Micic (rubata, contropiede e schiacciata) che in un minuto firmano un parziale di 0-7 partito anche dalla difesa: inevitabile il minuto chiamato da Pianigiani. Tra i 6 e i 4 minuti all’intervallo succede un po’ di tutto a livello di errori, tra tiri sbagliati, palle perse quantomeno curiose ed altre scelte, finché Dunston dice “ok, abbiamo scherzato abbastanza” e inchioda il 36-30, seguito dalla tripla di Micic che riporta a contatto l’Efes. Tarczewski risveglia Milano schiacciando il 38-33, poi la partita riprende il suo corso errabondo fino alla tripla dall’angolo di Jerrells sulla sirena che esalta ancora Assago: è 43-35 all’intervallo.

Al rientro sul parquet la squadra turca risale fino al -7 con Moerman e Micic, ma Bertans e tre liberi di James (regalo di un pessimo Beaubois) riportano Milano sul 49-39. Moerman, però, non pensa che questa sia una partita chiusa e guida l’Efes fino al 52-47, provocando il time-out di Pianigiani. Gli errori continuano a susseguirsi fino all’ultimo minuto, intervallati da qualche realizzazione che il più delle volte arriva dalla lunetta, poi Milano s’accende improvvisamente: tripla di Kuzminskas, tripla dall’angolo di Micov e tripla di James che fa impazzire i presenti: l’Olimpia vola sul 68-54 con cui si entra negli ultimi 10 minuti.

Gli uomini di coach Ataman, però, anche in questa situazione molto critica trovano la forza di riemergere: Anderson, Moerman e Larkin ci mettono due minuti a riportarla sul -6, poi a tiro da tre di Bertans segue replica di Micic. Il duello si fa rovente col passare dei minuti e con l’accoppiata francese Moerman-Beaubois la formazione ospite torna fino al -4 (76-72) e poi al -2 con Dunston. Il pareggio, dopo varie occasioni fallite, arriva a 2’20” dal termine con liberi di Pleiss, che sostituisce Dunston caduto male sul gomito nell’azione del fallo di Gudaitis (tentativo di stoppata). Quaranta secondi dopo, Bertans commette a rimbalzo il fallo con cui è ancora Pleiss a firmare il sorpasso (76-78) dalla lunetta. James si prende la responsabilità di pareggiare a 78 la partita, ma sbaglia la tripla del +3; dall’altra parte Beaubois prende l’autostrada centrale per appoggiare il +2. James si ritrova con Pleiss addosso nel tentativo, fallito, di firmare ancora la parità, poi Micic avrebbe i liberi del +4, ma li sbaglia entrambi: a 17 secondi dalla fine, la palla torna a Milano. L’uscita (rischiosa) dal campo della stessa consente a Pianigiani di chiamare time-out, dopo il quale James prima si fa toccare il pallone da Micic, poi spara una tripla disperata da almeno otto metri che gonfia la retina, firma l’81-80 e manda definitivamente in delirio i presenti. C’è tempo per un ultimo minuto di sospensione chiamato da Ataman e per una rimessa per l’Efes con un secondo da giocare, ma Gudaitis devia la rimessa di Micic e tanto basta per dare all’Olimpia la quarta vittoria in cinque gare europee.

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-ANADOLU EFES ISTANBUL 81-80 (24-17, 43-35, 68-54)

MILANO – Della Valle ne, James 15, Micov 14, Gudaitis 13, Bertans 8, Fontecchio ne, Tarczewski 8, Kuzminskas 7, Cinciarini 5, Burns ne, Brooks 3, Jerrells 8. All. Pianigiani

EFES – Larkin 9, Beaubois 9, Balbay, Birsen ne, Motum, Moerman 23, Tuncer ne, Pleiss 10, Micic 15, Anderson 6, Dunston 8, Simon. All. Ataman

Credit: Ciamillo