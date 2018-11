Basket, Pagelle Milano-Efes Istanbul: Mike James, personalità da fenomeno. Gudaitis un fattore

L’Olimpia Milano continua la sua ottima stagione nell’Eurolega 2018-2019 e centra la quarta vittoria nelle prime cinque partite sconfiggendo al Forum i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul con il punteggio di 81-80 in una partita tiratissima. Di seguito le pagelle dell’incontro.

PAGELLE OLIMPIA MILANO-EFES ISTANBUL 81-80

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO

Mike James 9: Con la tripla della vittoria cancella una serata da dimenticare. Dimostra di essere un fuoriclasse assoluto prendendo in mano l’Olimpia nel finale e portandola al successo. Prima dell’ultimo viaggiava al tiro con 1/10 da tre e 2/10 da due, ma un fenomeno non si giudica con i numeri…Personalità da vendere, con l’asso americano l’Olimpia può sognare.

Vladimir Micov 7: Primo quarto da reale protagonista con 8 punti e 3 assist, poi esce progressivamente dalla gara. Chiude comunque con 14 punti una buona partita.

Arturas Gudaitis 8: Partita strepitosa del giocatore lituano per costanza nell’arco della gara e per grinta nei momenti decisivi. Doppia doppia per lui con 13 punti e 11 rimbalzi. Determinante su entrambi i lati del campo. Il lavoro sporco del baltico, alla lunga, risulta determinante.

Dairis Bertans 6: Meno preciso del solito dall’arco, chiude con un 2/8 da tre inconsueto per lui. Manda comunque a bersaglio due triple importanti e chiude con 8 punti.

Kaleb Tarczewski 6,5: Ottimo primo tempo per l’americano che fa valere la propria forza sotto canestro. Poco impegnato nella seconda parte di gara.

Mindaugas Kuzminskas 6,5: Molti errori su tiri aperti dall’arco dei tre punti, prezioso però in difesa con un paio di buone giocate soprattutto nel finale. È lui a sporcare la rimessa dell’Efes all’ultimo secondo.

Andrea Cinciarini 6: Parte a sorpresa in quintetto e trova cinque punti importantissimi in avvio che permettono a Milano di guadagnare margine. Poco utilizzato nel resto della partita.

Jeff Brooks 6: Partita solida per lo statunitense naturalizzato italiano, solo 3 punti ma tanto lavoro nella propria metà campo. In difesa non fa mancare il suo apporto

Curtis Jerrells 6: Tanti minuti sul parquet viste anche le difficoltà di James. Entra ed esce dalla partita con notevole incostanza, alternando errori e giocate da fuoriclasse (come la tripla allo scadere nel secondo quarto). Ancora lontano dalla forma migliore, ma comunque utile.

All. Simone Pianigiani 6: Salvato dalla tripla di James. Milano ha molte chance per chiudere la partita ma non le sfrutta. C’è ancora molto da lavorare, ma le vittorie aiutano sempre. L’Olimpia procede sovente a folate, alternando momenti di grande basket a lunghi minuti di black-out. Serve maggiore concretezza per il definitivo salto di qualità tra le big d’Europa.

ANADOLU EFES ISTANBUL

Larkin 7, Beaubois 6,5, Balbay 5, Motum 5, Moerman 7,5, Pleiss 6,5, Micic 7,5, Anderson 5,5, Dunston 6,5, Simon 5, All. Ataman 6













