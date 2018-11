Calcio, Serie A 2018-2019: Napoli-Empoli 5-1. Tripletta di Mertens, superato Careca

Il Napoli travolge l’Empoli per 5-1 nell’anticipo dell’undicesima giornata della Serie A di calcio e si riporta a -3 in classifica dalla Juventus. In rete nella prima frazione Insigne e Mertens e nella ripresa Caputo per gli ospiti e Mertens (tripletta per lui alla fine) e Milik per i partenopei. Con i gol odierni il belga supera Careca nella classifica dei marcatori di tutti i tempi della Serie A.

Nella prima frazione al 9′ gran contropiede orchestrato da Koulibaly, che taglia il campo palla al piede e serve Insigne al limite dell’area. L’attaccante tra tre avversari trova il diagonale vincente sul palo lontano. al 38′ Insigne veste i panni dell’assistman: ruba palla in mezzo al campo e poi serve Mertens, che dal limite dell’area piazza la palla nell’angolo lontano dove il portiere avversario non può arrivare.

Nella ripresa al 58′ Krunic serve in profondità Caputo, che brucia Karnesiz in uscita, ma la gioia empolese dura poco, infatti al 64′ Mertens ristabilisce le distanze con un gran tiro dal limite che va ad insaccarsi nel sette alla destra di Provedel. Nel finale il Napoli dilaga: al 90′ Milik punisce l’Empoli, poi al 93′ in pieno recupero Mertens in contropiede sigla la personale tripletta e fissa il punteggio sul 5-1 finale.













Foto: Gianfranco Carozza